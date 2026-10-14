Navă sub pavilionul Insulelor Comore, lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Vasul a luat foc în apropiere de Sulina

O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă în apropiere de Sulina, în apele teritoriale ale României. În urma exploziei, la bordul vasului a izbucnit un incendiu.
Nava Yara J, identificată prin numărul IMO 9221803, se afla la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul orașului Sulina, în apele teritoriale ale României, în momentul producerii incidentului.
Potrivit informațiilor transmise prin radiotelefon către Căpitănia Sulina, echipajul a raportat că nava care tranporta cărbune către Ucraina a fost lovită de dronă, iar explozia care a urmat a provocat un incendiu la bord.
Din informațiile chipajul a fost salvat și se află în siguranță. La intervenția din zonă participă și nava de căutare și salvare Apollo.
Echipajul navei a fost salvat, toți marinarii fiind în siguranță, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment.
În zona incidentului au fost mobilizate echipe de intervenție pentru gestionarea situației și monitorizarea navei afectate de incendiu.
La operațiunile desfășurate în apropiere de Sulina participă și nava de căutare și salvare Apollo.