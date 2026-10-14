Navă sub pavilionul Insulelor Comore, lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Vasul a luat foc în apropiere de Sulina

Publicat 14 oct. 2026, 22:32 Actualizat 14 oct. 2026, 22:33

O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă în apropiere de Sulina, în apele teritoriale ale României. În urma exploziei, la bordul vasului a izbucnit un incendiu.

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