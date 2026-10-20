Impozit dublu pentru balcoanele închise fără autorizație. Cum pot proprietarii să intre în legalitate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 11:28

Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație sau au realizat lucrări cu nerespectarea documentației aprobate riscă să plătească un impozit pe clădire majorat cu 100%. Majorarea se aplică din momentul în care autoritatea locală constată situația și până la obținerea autorizației de regularizare sau desființarea lucrărilor neautorizate. Plata impozitului dublu nu înseamnă însă că modificările devin legale.

Distribuie articolul