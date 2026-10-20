Impozit dublu pentru balcoanele închise fără autorizație. Cum pot proprietarii să intre în legalitate

Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație sau au realizat lucrări cu nerespectarea documentației aprobate riscă să plătească un impozit pe clădire majorat cu 100%. Majorarea se aplică din momentul în care autoritatea locală constată situația și până la obținerea autorizației de regularizare sau desființarea lucrărilor neautorizate. Plata impozitului dublu nu înseamnă însă că modificările devin legale.
Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026, introduce o procedură prin care anumite construcții și intervenții realizate fără acte pot fi aduse în legalitate. Pentru balcoanele închise, una dintre condițiile prevăzute este ca lucrările să nu se fi extins pe domeniul public.
Când se aplică impozitul dublu pentru un balcon închis fără autorizație
Existența unui balcon închis nu atrage, în sine, dublarea automată a impozitului. Măsura privește lucrările executate fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, care nu fuseseră regularizate până la intrarea în vigoare a Codului, și se aplică de la data constatării situației de către autoritatea publică locală.
Potrivit explicațiilor publicate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, majorarea se menține până când proprietarul obține autorizația de regularizare sau până la desființarea lucrărilor. Simpla depunere a unei cereri pentru intrarea în legalitate nu este echivalentă cu obținerea autorizației.
De asemenea, achitarea impozitului majorat nu înlocuiește documentele necesare și nu înlătură sancțiunile pentru nerespectarea disciplinei în construcții. Proprietarul trebuie să rezolve separat situația juridică și tehnică a lucrărilor.
Cum pot intra în legalitate proprietarii care și-au închis balcoanele fără acte
Procedura presupune solicitarea unei autorizații de regularizare de la autoritatea administrației publice competentă să emită și autorizația de construire. Primul demers este clarificarea situației la compartimentul de urbanism, unde proprietarul poate afla dacă intervenția poate fi păstrată și ce documentație trebuie pregătită.
Închiderea balcoanelor fără extindere pe domeniul public se numără printre lucrările pentru care Codul permite regularizarea în regim permanent. Totuși, autorizația nu se acordă automat: trebuie respectate cumulativ reglementările urbanistice, cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor și condițiile legale privind protecția mediului.
Verificările pot presupune expertize realizate de specialiști atestați, în funcție de cerințele relevante pentru lucrare. Încadrarea în regulile de urbanism este analizată de structura de specialitate a administrației locale sau, în condițiile prevăzute de lege, de specialiști cu drept de semnătură.
Codul a intrat în vigoare la 25 august 2026 și stabilește o perioadă tranzitorie de un an, până la 25 august 2027, în care autorizația de regularizare poate fi solicitată și pentru alte categorii de construcții decât cele admise în regimul permanent.
Distincția este importantă pentru proprietarii de apartamente: balcoanele închise fără extindere pe domeniul public sunt incluse în categoria lucrărilor care pot beneficia de regularizare și în afara acestei ferestre tranzitorii, dacă îndeplinesc condițiile legale. Termenul de un an nu trebuie confundat nici cu o perioadă de scutire de la impozitul majorat.
Cine poate plăti taxe de zece ori mai mari
Pentru construcțiile care intră în procedura excepțională disponibilă în perioada de un an, anumite obligații financiare sunt de zece ori mai mari decât cele datorate dacă lucrările ar fi fost executate legal. Sunt vizate cotele aferente controlului de stat și taxele pentru certificatul de urbanism și autorizare.
Această regulă nu trebuie prezentată ca o scumpire automată, de zece ori, a tuturor costurilor pentru orice balcon închis fără autorizație. Regimul financiar descris privește regularizarea excepțională a celorlalte categorii de construcții, nu întreaga procedură aplicabilă tuturor lucrărilor.
Ce se întâmplă dacă lucrările nu pot fi legalizate
Atunci când condițiile nu sunt îndeplinite, autoritatea poate aplica prevederile privind desființarea lucrărilor. Dacă există soluții tehnice, pot fi impuse intervenții de aducere la conformitate sau desființări parțiale, în condițiile legii.
Prin urmare, obținerea autorizației de regularizare este calea prin care proprietarul poate încheia perioada de aplicare a impozitului majorat, dacă lucrarea poate fi menținută legal. Procedura nu reprezintă însă o amnistie și nu garantează ștergerea amenzilor ori a obligațiilor fiscale deja datorate.