Mașină mistuită de flăcări pe Calea Vitan. Liniile STB 123 și 619, blocate pe ambele sensuri

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 10:10

O mașină a ars ca o torță, marți dimineață, pe Calea Vitan din Capitală. Din primele informații oferite chiar de participanții la trafic, incidentul s-a petrecut lângă Casa de Pensii, iar traficul în zonă a fost serios afectat. Liniile STB 123 și 619 au fost blocate pe ambele sensuri.

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