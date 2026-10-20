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Mașină mistuită de flăcări pe Calea Vitan. Liniile STB 123 și 619, blocate pe ambele sensuri
Incendiu mașină Calea Vitan/ Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov
O mașină a ars ca o torță, marți dimineață, pe Calea Vitan din Capitală. Din primele informații oferite chiar de participanții la trafic, incidentul s-a petrecut lângă Casa de Pensii, iar traficul în zonă a fost serios afectat. Liniile STB 123 și 619 au fost blocate pe ambele sensuri.
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