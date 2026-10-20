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Mașină mistuită de flăcări pe Calea Vitan. Liniile STB 123 și 619, blocate pe ambele sensuri

Incendiu mașină Calea Vitan/ Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

Incendiu mașină Calea Vitan/ Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 10:10

O mașină a ars ca o torță, marți dimineață, pe Calea Vitan din Capitală. Din primele informații oferite chiar de participanții la trafic, incidentul s-a petrecut lângă Casa de Pensii, iar traficul în zonă a fost serios afectat. Liniile STB 123 și 619 au fost blocate pe ambele sensuri.

O mașină a luat foc marți dimineață pe Calea Vitan din București. În imaginile publicate pe un grup de Facebook dedicat evenimentelor rutiere se poate vedea autoturismul cuprins în totalitate de flăcări, precum și mai multe echipaje de poliție sosite la fața locului.

În postarea menționată, șoferii sunt sfătuiți să evite zona. În plus, traficul este dirijat de agenți de circulație.

Incendiu mașină/ Captură video Facebook Info Trafic Bucuresti și Ilfov

Probleme și în transportul STB

STB a anunțat, marți dimineață, că liniile de transport în comun 123 și 619 sunt blocate pe ambele sensuri pe Calea Vitan, până la stația Piața Vitan. Măsura a fost luată din cauza intervenției pompierilor la autoturismul cuprins de flăcări. Informația a fost publicată de compania de transport pe platforma X.

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