Porci sacrificați cu două luni înainte de Crăciun, într-o localitate din Constanța. De ce se tem oamenii

Costănțenii din localitatea Mircea Vodă au devansat tăierea porcului - o adevărată tradiție la români - cu aproximativ două luni, totul de teama pestei porcine. Conform autorităților locale, oamenilor le este frică să nu rămână fără animalele pentru care au muncit o viață, astfel că au luat măsuri.
Cu mai bine de două luni înainte de Crăciun, localnicii din comuna Mircea Vodă, județul Constanța, au început să sacrifice porcii din gospodării, de teama că ar putea rămâne fără animale din cauza focarelor de pestă porcină africană înregistrate în zonă, potrivit agenției de presă Rador, care citează Radio Constanța.
Avertismentul autorităților sanitar-veterinare
Primarul comunei, George Ionașcu, a declarat că, în cadrul unei întâlniri organizate marți dimineață la Căminul Cultural din localitate, autoritățile sanitar-veterinare i-au avertizat pe crescători că, în cazul apariției unui nou focar, ar putea fi luată în calcul sacrificarea tuturor porcilor din localitate.
Potrivit edilului, din primăvară și până în prezent au fost înregistrate patru-cinci focare de pestă porcină, ultimul în urmă cu câteva săptămâni, când au fost sacrificate opt animale dintr-o gospodărie.
George Ionașcu a explicat că întâlnirea a avut ca scop informarea crescătorilor cu privire la măsurile care ar putea fi luate dacă boala reapare, chiar și într-un singur caz, având în vedere focarele înregistrate anterior.
Măsura sacrificării porcilor a mai fost aplicată în trecut
Edilul a adăugat că o astfel de măsură a mai fost aplicată în urmă cu câțiva ani. De teama de a nu pierde carnea pregătită pentru sărbători, unii localnici au decis deja să sacrifice porcii și să păstreze carnea la congelator, având în vedere apropierea Crăciunului.
Ce este pesta porcină africană și de ce este atât de periculoasă
Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează porcii domestici și mistreții și provoacă, de regulă, moartea animalelor infectate. Nu există, în prezent, un vaccin sau un tratament specific împotriva bolii. Virusul nu se transmite la oameni și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea umană, însă poate provoca pierderi importante crescătorilor de porci.
Boala se poate răspândi prin contactul direct dintre animale, dar și prin carne sau produse din carne contaminate, precum și prin obiecte, echipamente ori vehicule care transportă virusul. Din acest motiv, depistarea unui focar impune măsuri sanitar-veterinare stricte pentru a limita răspândirea infecției.