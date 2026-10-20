Porci sacrificați cu două luni înainte de Crăciun, într-o localitate din Constanța. De ce se tem oamenii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 09:10

Costănțenii din localitatea Mircea Vodă au devansat tăierea porcului - o adevărată tradiție la români - cu aproximativ două luni, totul de teama pestei porcine. Conform autorităților locale, oamenilor le este frică să nu rămână fără animalele pentru care au muncit o viață, astfel că au luat măsuri.

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