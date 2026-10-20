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Protest la mina Vulcan în ziua votului pentru Guvernul Niculescu: aproximativ 50 de mineri refuză să iasă din subteran, nemulțumiți de salarii
Mina Valea Jiului
Aproximativ 50 de mineri transferați de la mina Lupeni la mina Vulcan ar fi rămas în subteran, în această dimineață, după încheierea programului de lucru, pe fondul unor nemulțumiri salariale. Protestul are loc în ziua votului pentru învestirea Guvernului Niculescu.
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