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Protest la mina Vulcan în ziua votului pentru Guvernul Niculescu: aproximativ 50 de mineri refuză să iasă din subteran, nemulțumiți de salarii

Mina Valea Jiului

Mina Valea Jiului

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 10:21

Aproximativ 50 de mineri transferați de la mina Lupeni la mina Vulcan ar fi rămas în subteran, în această dimineață, după încheierea programului de lucru, pe fondul unor nemulțumiri salariale. Protestul are loc în ziua votului pentru învestirea Guvernului Niculescu.

Minerii reclamă diferențe salariale după transferul de la Lupeni

Potrivit informațiilor din presa locală, angajații au declanșat protestul după ce au constatat diferențe între veniturile primite la mina Vulcan și cele încasate la exploatarea de la care au fost transferați.

Minerii din schimbul de noapte ar fi trebuit să iasă la suprafață după ora 6:00, însă au refuzat să părăsească subteranul, nemulțumiți de situația salarială.

Situație neclară și în cazul minerilor din schimbul întâi

Potrivit acelorași informații, o parte dintre angajații din schimbul întâi, care au intrat în subteran la ora 6:00, nu ar fi ajuns la locurile de muncă. Informațiile disponibile nu precizează dacă aceștia s-au alăturat protestului.

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