Accident mortal la Pasajul Obor. O femeie a murit după ce a fost lovită de un autocar. Val de critici la adresa semaforizării din zonă

O femeie și-a pierdut viața luni seară, 19 octombrie, într-un grav accident produs în zona Pasajului Obor. Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că un autocar condus de un cetățean străin a lovit mortal victima, care traversa strada. Tragedia a reaprins dezbaterea de pe rețelele de socializare privind modul în care este organizată circulația în intersecția dintre Șoseaua Colentina și Șoseaua Ștefan cel Mare.
Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, după ce un autocar condus de un cetățean străin a lovit mortal o femeie care traversa strada.
Tragedia s-a produs pe trecerea de pietoni
În urma impactului, victima nu a mai putut fi salvată.
Polițiștii au anunțat că șoferul autocarului nu consumase alcool. În prezent, oamenii legii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul.
Val de reacții după tragedie
La scurt timp după accident, pe un grup de Facebook al locuitorilor din Sectorul 2 au apărut numeroase mesaje în care oamenii critică atât comportamentul unor pietoni, cât și modul în care este organizată traversarea într-una dintre cele mai circulate intersecții din București.
Alții reclamă faptul că reamenajarea pasajului a făcut traversarea mai dificilă pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare sau vârstnici.
„Scările rulante din pasajul nou refăcut nu merg aproape niciodată. Am văzut mulți oameni bătrâni, mame cu cărucioare chinuindu-se. Nu mai zic de metrou, care nu are lift”, a scris un alt utilizator.
Foto; Grupul FB "Ești din Sectorul 2"
De asemenea, mai mulți locuitori consideră că eliminarea unor traversări directe la suprafață și obligarea pietonilor să utilizeze pasajul subteran au complicat accesul către stațiile de transport public, într-o zonă aglomerată a Capitalei.