Accident mortal la Pasajul Obor. O femeie a murit după ce a fost lovită de un autocar. Val de critici la adresa semaforizării din zonă

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 21:46

O femeie și-a pierdut viața luni seară, 19 octombrie, într-un grav accident produs în zona Pasajului Obor. Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că un autocar condus de un cetățean străin a lovit mortal victima, care traversa strada. Tragedia a reaprins dezbaterea de pe rețelele de socializare privind modul în care este organizată circulația în intersecția dintre Șoseaua Colentina și Șoseaua Ștefan cel Mare.

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