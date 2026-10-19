Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Accident mortal la Pasajul Obor. O femeie a murit după ce a fost lovită de un autocar. Val de critici la adresa semaforizării din zonă

Accident zona Obor (sursa: FB/Esti din Sectorul 2)

Accident zona Obor (sursa: FB/Esti din Sectorul 2)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 21:46

O femeie și-a pierdut viața luni seară, 19 octombrie, într-un grav accident produs în zona Pasajului Obor. Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că un autocar condus de un cetățean străin a lovit mortal victima, care traversa strada. Tragedia a reaprins dezbaterea de pe rețelele de socializare privind modul în care este organizată circulația în intersecția dintre Șoseaua Colentina și Șoseaua Ștefan cel Mare.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, după ce un autocar condus de un cetățean străin a lovit mortal o femeie care traversa strada.

Tragedia s-a produs pe trecerea de pietoni

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cetățean străin, a condus un autocar pe Şos. Colentina, dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor, iar, la intersecția cu Şos. Ştefan cel Mare, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton care s-a angajat în traversarea drumului public.

— a transmis Brigada Rutieră a Capitalei, într-un comunicat.

În urma impactului, victima nu a mai putut fi salvată.

În urma accidentului de circulație, pietonul, femeie, în vârstă de 43 de ani, şi-a pierdut viața. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

— mai precizează Brigada Rutieră a Capitalei.

Polițiștii au anunțat că șoferul autocarului nu consumase alcool. În prezent, oamenii legii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul.

Val de reacții după tragedie

La scurt timp după accident, pe un grup de Facebook al locuitorilor din Sectorul 2 au apărut numeroase mesaje în care oamenii critică atât comportamentul unor pietoni, cât și modul în care este organizată traversarea într-una dintre cele mai circulate intersecții din București.

Cine stă în zonă cunoaște. Semafoarele sunt efectiv sincronizate ca în desene, nici măcar o secundă nu trece când se pune roșu și în partea cealaltă este verde. E chiar miraculos cum nu sunt în fiecare zi accidente de genul acesta în intersecția asta”, a scris un membru al comunității.

— a scris un membru al comunității FB "EȘTI DIN SECTORUL 2".

Alții reclamă faptul că reamenajarea pasajului a făcut traversarea mai dificilă pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare sau vârstnici.

Mesaje pe un grup de Facebook

Să vă spun că este greu, aproape spre imposibil, să treci prin pasaj cu un bebeluș și un cărucior? Nu o dată era să mă duc de-a rostogolul pe scări. Intersecție de rahat. Este o stație importantă, o intersecție hipercirculată, dar făcută 100% pentru mașini. Pentru pietoni e horror!.

— a scrie un alt comentator pe grupul FB/ "EȘTI DIN SECTORUL 2".

Scările rulante din pasajul nou refăcut nu merg aproape niciodată. Am văzut mulți oameni bătrâni, mame cu cărucioare chinuindu-se. Nu mai zic de metrou, care nu are lift”, a scris un alt utilizator.

Grupul FB "Ești din Sectorul 2"

Foto; Grupul FB "Ești din Sectorul 2"

De asemenea, mai mulți locuitori consideră că eliminarea unor traversări directe la suprafață și obligarea pietonilor să utilizeze pasajul subteran au complicat accesul către stațiile de transport public, într-o zonă aglomerată a Capitalei.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe