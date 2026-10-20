Ora de iarnă 2026. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră în România

România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Deși schimbarea ne aduce o oră în plus de somn, serile vor deveni mai scurte, iar întunericul se va instala mai devreme.
Când se schimbă ora în România în 2026
Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. În timp ce primăvara ceasurile se dau înainte cu o oră, toamna acestea se dau înapoi, iar oamenii beneficiază astfel de o oră în plus de somn.
În 2026, trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Modificarea are loc în mod automat pe majoritatea telefoanelor și dispozitivelor conectate la internet, însă ceasurile clasice trebuie reglate manual.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, diminețile vor deveni mai luminoase, în timp ce seara se va întuneca mai devreme.
De ce nu a fost eliminată schimbarea orei în Europa
În martie 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Măsura ar fi permis statelor membre să aleagă dacă păstrează permanent ora de vară sau ora standard.
Aplicarea deciziei, prevăzută inițial pentru anul 2021, nu a mai fost pusă în practică, fiind necesară coordonarea între statele membre și finalizarea procesului legislativ la nivel european.
Astfel, România continuă să schimbe ora de două ori pe an, în conformitate cu regulile europene în vigoare.
Când a fost introdusă ora de vară în România
În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în anul 1932, în perioada 22 mai – 2 octombrie. Măsura făcea parte dintr-o practică adoptată de mai multe țări europene, cu scopul de a folosi mai eficient lumina naturală și de a reduce consumul de energie.
În prezent, schimbarea orei rămâne un subiect de dezbatere la nivel european, însă până la adoptarea și aplicarea unei decizii comune, România va continua să treacă la ora de vară primăvara și la ora de iarnă toamna.