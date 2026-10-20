Ora de iarnă 2026. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră în România

Publicat 20 oct. 2026, 09:38 Actualizat 20 oct. 2026, 09:39

România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Deși schimbarea ne aduce o oră în plus de somn, serile vor deveni mai scurte, iar întunericul se va instala mai devreme.

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