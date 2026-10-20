Un al doilea cap de porc, găsit în fața sediului unei firme la care Marius Lulea a fost acționar. Amenințările în stil mafiot continuă

Un al doilea cap de porc ar fi fost descoperit marți dimineață în localitatea Tunari, în fața sediului unei firme la care Marius Lulea, membru fondator al AUR, a fost acționar.
Al doilea cap de porc ar fi fost descoperit la aproximativ trei zile după ce Marius Lulea a sesizat Poliția, reclamând că persoane necunoscute au lăsat un obiect similar în fața locuinței sale din județul Ilfov. În primul caz, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele gestului și în ce circumstanțe s-a produs incidentul.
Cine a lăsat capul de porc la poarta lui Marius Lulea
Marius Lulea a declarat la Realitatea PLUS că incidentul ar fi fost precedat de apariția unor afișe în fața locuinței sale și a caselor altor persoane despre care spune că se află în opoziție politică față de George Simion.
„Este o amenințare cu moartea, așa consider eu”, a afirmat Lulea, care a descris gestul drept o intimidare „în stil mafiot”.
Acesta a precizat că, în momentul descoperirii capului de porc, în locuință se aflau soția sa și cei cinci copii.
„Spre norocul nostru nu au ieșit. Nu este o situație plăcută când se depășesc aceste limite”, a spus el la Realitatea PLUS.
Este o amenințare cu moartea, așa consider eu. Acum se deschide și dosarul penal; este poliția aici și întocmește documentele necesare. Au fost chemați și criminaliști.
În stil mafiot, așa cum se întâmplă în Sicilia, există și afișe, să spunem, care duc în aceeași idee, care au fost puse acum câteva zile, nu doar în fața casei mele, ci și în fața mai multor persoane care se află într-o opoziție politică față de George Simion. În cadrul plângerii penale, la rubrica suspiciuni, ca sursă primară, l-am indicat chiar pe domnul George Simion.
Și cred că astfel de practici naziste, să ne aducem aminte și de faptul că o mașină AUR cu camere de filmat, fusese plantată în fața sediului lui Claudiu Târziu acum câteva luni.
A fost o plângere penală depusă și atunci, însă nu s-a dat curs sesizării. Eu sper că statul român încă mai funcționează. Am încredere că în cele din urmă se va afla adevărul, însă discuția publică, discuția politică nu trebuie mutată spre astfel de practici care amintesc de regimul nazist, de începuturile regimului nazist și nu de un stat democratic european precum este România.
— a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS.