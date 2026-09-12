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Extern· 1 min citire
Accident feroviar în Franța: 44 de răniți după deraierea unui tren TER. O adolescentă de 18 ani, în stare gravă
Tren deraiat Franța/ Profimedia
44 de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia, după ce un tren TER cu aproape 200 de pasageri a deraiat în zona localității Cléon. O tânără de 18 ani, rănită grav, a fost transportată cu elicopterul la spital.
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