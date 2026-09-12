Accident feroviar în Franța: 44 de răniți după deraierea unui tren TER. O adolescentă de 18 ani, în stare gravă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 sept. 2026, 07:13

44 de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia, după ce un tren TER cu aproape 200 de pasageri a deraiat în zona localității Cléon. O tânără de 18 ani, rănită grav, a fost transportată cu elicopterul la spital.

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