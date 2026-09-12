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Accident feroviar în Franța: 44 de răniți după deraierea unui tren TER. O adolescentă de 18 ani, în stare gravă

Tren deraiat Franța/ Profimedia

Tren deraiat Franța/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 sept. 2026, 07:13

44 de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia, după ce un tren TER cu aproape 200 de pasageri a deraiat în zona localității Cléon. O tânără de 18 ani, rănită grav, a fost transportată cu elicopterul la spital.

Patruzeci şi patru de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia în urma deraierii unui tren regional care transporta aproape 200 de pasageri, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Una dintre persoanele rănite, o tânără de 18 ani a fost rănită grav și transportată cu elicopterul la spital. Ceilalţi 142 de pasageri au fost evacuaţi.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Testele făcute mecanicului pentru alcool și substanțe stupefiante au ieșit negative. Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, trenul ar fi lovit un obiect neidentificat.

Ce spun autoritățile

Trenul TER asigura legătura Rouen-Caen şi a deraiat între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon, din departamentul Seine-Maritime, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, pe platforma X. La fața locului au fost mobilizați 140 de pompieri.

Accidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 19:45, iar planul Orsec pentru numeroase victime a fost declanşat pentru a coordona operaţiunile de salvare.

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