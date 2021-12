Morcovii pot rămâne proaspeți mai mult timp proaspeți dacă îi depozitezi într-un vas cu nisip, într-un loc întunecat.

Salata verde poate fi păstrată o perioadă mai lungă dacă este învelită într-un prosop care să absoarbă umiditatea.

In loc sa depozitezi alimentele in cutii de plastic foloseste borcane de sticla. In acest fel, alimentele se vor strica mai tarziu.

Inveleste cascavalul intr-o hartie pergament. Astfel, produsul va dura mai mult si nu va avea gust de plastic.