24 de cadre medicale de la SJU Focșani, diagnosticate pozitiv cu COVID-19

"Sunt nouă din Secţia de Cardiologie, trei Nefrologie, trei Interne, unul Radiologie, doi Chirurgie, unul UPU, unul din Compartimentul pentru Prevenirea Infecţiilor Asociate Actului Medical, unul Psihiatrie, unul Bloc Operator şi unul Infecţioase. La momentul acesta, 16 persoane sunt în autoizolare, din care 14 în urma închiderii secţiei de Nefrologie, şi două au fost confirmate pozitiv", a afirmat managerul unității, citat de Agerpres.

El a precizat că un pacient din secţia de Terapie Intensivă a decedat ca urmare a infectării cu COVID-19. Pe de altă parte, Secţia de Cardiologie şi-a reluat activitatea, iar personalul confirmat din această secție este internat în secţia de boli Infecţioase.



Numit la începutul săptămânii la conducerea SJU Focşani, colonelul Alexandru Keresztes şi echipa sa au luat deja măsuri pentru eficientizarea activităţii medicale în spital, obiectivele principale fiind acelea de a asigura protecţia cadrelor medicale şi a oferi servicii medicale în condiţii de maximă siguranţă.



Astfel, printre măsurile deja implementate în spital se numără amenajarea unui perimetru de securitate în jurul Spitalului, deschiderea unei noi secţii de ATI, precum şi instruirea cadrelor medicale în ceea ce priveşte folosirea corectă a echipamentelor de protecţie.



Managerul SJU Focşani nu a exclus posibilitatea ca spitalul să facă noi angajări în perioada următoare, mai ale că unitatea medicală are aproximativ 1.700 de angajaţi, din care circa 1.300 de cadre medicale, pentru un total de 728 de paturi.



"Am solicitat Consiliului Medical să identifice şi nevoia de personal, mai ales că legislaţia prevede posibilitatea încheierii unor contracte pe o perioadă determinată de şase luni. În situaţia în care acele posturi care vor fi scoase pentru ocupare nu vor avea adresabilitate, avem în vedere şi alte măsuri. Am primit asigurările ministrului Sănătăţii şi ale ministrului Apărării Naţionale ca în urma unor solicitări obiective să se ia toate măsurile pentru suplimentarea categoriilor de personal necesare", a mai spus Keresztes.



Vă reamintim că SJU Focșani a fost pus, luni, sub management militar, cu ocazia vizitei ministrului Nelu Tătaru la Focşani, după ce fostul manager, Constantin Mândrilă, a fost testat pozitiv la COVID-19.