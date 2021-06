Realitatea Plus

”Trebuie să-l contrazicem pe premier, el spune că inițial a fost o creștere de 20% a alocațiilor. Nu, inițial a fost un proiect de lege care prevedea dublarea alocațiilor și a trecut prin Parlament.

Acum aflăm că nu vor crește de la 1 iulie. E a doua oară când nu respectă legea și, mai mult, Ordonanța lor de Urgență. Este foarte clar că nu vor da nici acei 20% din ianuarie. Este aceeași păcăleală cum a fost și la pensii. Au spus în campanie că vor crește punctul de pensie cu 40%.

Cred că din această cauză au și schimbat Avocatul Poporului. Singurul care putea ataca OUG era Avocatul Poporului.

Noi am majorat pensiile cu 60%, la pensia minimă am avut o majorare de 78%.

În programul de guvernare, PNL a spus că va crește alocațiile cu 20%. PNL are o problemă cu respectarea propriului program de guvernare. Ministrul Muncii spune că pentru majorarea alocațiilor cu încă 20% până la sfârșitul anului are nevoie de 2,1 miliarde de lei. De fapt, are nevoie de aproximaticv 600 de milioane. Calculele sunt greșite, ministrul nu știe pe ce stă și cât costă majorările”, a acuzat Lia Olguța Vasilescu.