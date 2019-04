Rezultat istoric! Andreea Chiţu, medalie de aur la Grand Prix-ul de judo din Antalya

Andreea Chitu

Andreea Chițu a obținut medalia de aur la judo, la Grand Prix-ul din Antalya.

UPDATE | Andreea Chițu a comentat succesul remarcabil obținut în Antalya și a precizat că în spatele triumfului stau munca ei și echipa care o susține.

"A fost foarte greu, pentru ca vin dupa o perioada in care nu am fost suta la suta sanatoasa. Am muncit foarte mult, atat eu, cat si intregul colectiv, pentru ca in spatele medaliei se afla mai multi oameni care trag in aceeasi directie, spre calificarea la Olimpiada. A fost o mare bucurie sa obtin medalia de aur", a spus Andreea Chițu la emisiunea România 2019, de la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Nu m-am gandit sa ma retrag, pentru ca au fost oameni care au avut incredere si mi-au spus in mod repetat ca pot obtine o medalie si ca nu am motive sa renunt. Am ascultat sfatul si am muncit in fiecare zi tot mai mult".

"Mai intai, as dori sa imi apar titlul de la Jocurile Europei, care vor fi in luna iulie, si apoi ma pregatesc pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo, care vor fi ca un antrenament pentru Jocurile Olimpice", a încheiat Chițu.

Andreea Chițu (30 de ani), legitimată la CSA Steaua, a învins-o în finală pe Monkhbatyn Urantsetseg, din Mongolia, prin ippon, la categoria 52 de kg.

Grație acestui rezultat, sportiva noastră s-a calificat la Olimpiada de la Tokyo.

Vezi mai jos imaginile, în comentariul lui Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo!

Vezi mai jos și imagini de la festivitatea de premiere!

Știrea inițială

Andreea Chiţu, judokana noastră de excepţie, s-a calificat în finala Grand Prix-ului din Antalya.

Sportivava lupta în ultimul act împotriva lui Monkhbatyn Urantsetseg, din Mongolia. Finala va fi transmisă în direct la Realitatea TV, iar comentariul luptei va fi asigurat de Cozmin Guşă, preşedintele Federaţiei Române de Judo.