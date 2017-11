PSD a decis. Fiecare filială judeţeană poate organiza mitinguri de susţinere

PSD a decis, în şedinţa CExN, ca fiecare filială locală să aibă dreptul să decidă dacă va organiza mintinguri, anunţă Realitatea Tv. Concret, mitinguri de susţinere pentru programul de guvernare, întrucât s-a renunţat la ideea de a face mitinguri pentru susţinerea lui Liviu Dragnea.

Pe de altă parte, joi seară, Liviu Dragnea nu era foarte încântat de ideea unui miting pentru susţinerea sa:

"Eu nu am venit să cer susţinere, eu am venit să dau susţinere partidului pentru a continua ceea ce am început. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de susţinere. Discutăm mâine sau în zilele următoare. A fost o idee, nu este analizată sau dusă la capăt", a spus Dragnea la Băile Herculane.

Întrebat ce va face dacă vor exista social-democraţi care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a precizat:

"Dacă vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o să mai resping această idee, dar, dacă hotărâm să facem un miting, trebuie să stabilim exact pentru ce îl facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc să facă un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie să facem un miting care să aibă sens".

Reamintim că şedinţa PSD se prelungeşte. Deşi iniţial, Liviu Dragnea trebuia să susţină o conferinţă de presă la ora 13.00, declaraţiile sunt în aşteptare.

Raportul guvernării: PSD, performantul

Raportul de evaluare a fost prezentat în şedinţă de către Liviu Dragnea, potrivit Realitatea TV.

Concret, ce a realizat Guvernul din ce a a promis în ultimele 10 luni de guvernare. Sunt 44 de pagini, şi pe puncte, 100 de realizări în absolut toate domeniile: economic, social, dezvoltare regională, fonduri europene. Paradoxal, în raport la capitolul măsuri îndeplinite sunt trecute şi puncte care nu au vreo legătură cu bunăstarea românilor: spre exemplu, înfiinţarea Ministerului Turismului, a Ministerului Apei şi Pădurilor, dar şi a Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Fără aceste "realizări" raportul ar fi cuprins doar 98 de realizări, nu 100, şi nu era număr rotund. Totodată, în acelaşi document mai este trecută şi aprobarea a 2% din PIB pentru Apărare . De fapt, măsura este asumată la inceputul anului 2015, de catre toate partidele politice, la initiaţiva lui Klaus Iohannnis, când a chemat toate partidele la Cotroceni, după instalare.

Ca atare, nu poate fi o măsură îndeplinită de Guvern, întrucât este o obligaţie trasată de NATO, pe care România s-a angajat să o respecte.