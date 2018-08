Liviu Dragnea: "E posibil să avem şi noi un protest la poarta lui Iohannis"

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a precizat într-o emisiune la Antena 3 că se va decide în Comitetul Executiv al partidului dacă vor fi organizate proteste la Cotroceni, pentru contestarea preşedintelui Klaus Iohannis.

O ședință a Comitetului Executiv Național al PSD ar urma să aibă loc avea loc, la Neptun, în perioada 31 august - 2 septembrie.

Liviu Dragnea a spus că a urmărit la TV protestele din 10 august, pe care le-a catalogat ca fiind "tentativă de lovitură de stat eşuată". Şeful PSD s-a plâns că serviciile nu-l informează destul.

"N-am stat toată ziua pe TV. Pe la ora 7-8 am început să urmăresc. N-am primit niciun fel de informaţii de la servicii. În mod normal, eu şi domnul Tăriceanu şi domnul prim-ministru trebuie să avem acelaşi grad de informaţii de la servicii. Primesc foarte puţine informaţii. Niciuna de la SIE. Dar n-am nevoie nici să mă sune domnul Vlase. Eu sunt absolut convins că SRI a dat informaţii domnului Iohannis cu ce urmează să se întâmple. Cred că domnul Manda şi comisia lui când a dat informaţii către MI. Am câteva întrebări. Dacă aceste proteste erau organizate împotriva lui Iohannis. Să zicem... A fost o organizare militară pe net. Dacă era protestul la Cotroceni şi un grup bine organizat vroia să spargă cordonul de jandarmi, ar fi bătut jandarmii, ce ar fi făcut Iohannis? Tot aşa, ieşea să certe jandarmii? E vorba de nişte simboluri", a spus Dragnea, care apoi l-a ameninţat pe Iohannis cu proteste la Cotroceni:

"Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste şi ar putea să fie... E foarte posibil să începem şi noi protestele la poarta lui Iohannis. Vom avea un Comitet Executiv şi vom decide. Ce a făcut Iohannis cu postarea pe Facebook... să descurajezi jandarmii şi să inciţi la violenţă exact în minutele în care acea fată jandarm era linşată acolo. A fost o tentativă de lovitură de stat".

Liviu Dragnea: "Aveau nevoie de un mort ca să plece Guvernul"

Liviu Dragnea a povestit cu cine a vorbit la telefon în noaptea protestelor şi de ce a avut o reacţie publică abia a doua zi, la ora 15.00.

"Nimeni nu poate să interfereze în activitatea jandarmilor. N-am vorbit cu Ministrul de Interne. Am vorbit la telefon cu domnul Tăriceanu în data de 10 august. Şi cu premierul României. Am avut o reacţie a doua zi, pentru că mă feresc de reacţii la cald. Am fost marcat profund de violenţele asupra jandarmeriţei. Aveau neapărat nevoie de cel puţin un mort, ca să plece Guvernul. Iohannis e de acord cu violenţele. Jandarmii erau loviţi, iar Iohannis le spunea lăsaţi-vă loviţi. Aceşti oameni nu fac decât să promoveze violenţa, în limbaj şi fizică. Asta e o acţiune pentru ei", a mai zis Dragnea.