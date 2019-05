Și-a comandat caracatiță, dar era vie. Când și-a înfipt dinții, aproape i-a smuls pielea! Ce a urmat

A vrut să facă show, așa că s-a dus la restaurant și a comandat o caracatiță. Vie! Intenționa să o mânânce în fața camerei, dar, când și-a înfipt dinții în ea, creatura a atacat! Ce a urmat depășește orice imaginație...

O renumită vloggeriță din China, seaside girl Little Seven, își surprinde fanii postând, aproape zilnic, filmulețe în care se vede cum mănâncă fructe de mare.



Într-o zi, tânăra a vrut să facă ceva inedit, așa că și-a comandat o caracatiță vie. S-a așezat cuminte la masă și a așteptat mâncarea. Când a primit-o, n-a stat prea mult pe gânduri și și-a înfipt dinții în ea.



Nu mică i-a fot mirarea când creatura a ripostat și a prins-o de față puternic, trăgându-i pielea cu o forță greu de imaginat.



Speriată, fata a început să țipe, apoi s-a gândit să-și tragă caracatița de pe față. Însă când a văzut că nu se desprinde, a intrat în panică.



"Uite cât de tare s-a prins! Nu pot s-o smulg de pe față! Mi-e imposibil s-o dau jos!", spune tânăra.



Într-un final, reușește. "Nu-i nimic, mă răzbun eu pe ea data viitoare. În următoarea postare, veți vedea cum o mănânc!", a spus fata.



Din nefericire, caracatița apucase deja s-o desfigureze, după cum chiar ea a recunoscut.



Așa cum era de așteptat, părerile fanilor au fost împărțite. În timp ce unii o lăudau pentru curaj, alții au susținut că tânăra a primit ce a meritat.



Un exemplu clasic al situației în care vânătorul devine vânat...

VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, întregul coșmar prin care a trecut tânăra. Atenție, imaginile sunt șocante și te pot afecta emoțional!

Nici prin gând nu le-a trecut că, în momentul în care vor doborî copacul, vor avea parte de cea mai şocantă experienţă de până atunci. Prin natura meseriei lor, văzuseră multe la viaţa lor, dar niciodată una ca asta... VEZI AICI ce au găsit.