Femeia, mamă a 3 copii, s-a uitat în casa vecinei, prima dată în 21 de ani. I-a înghețat sângele!

S-a uitat pe geam, cuprinsă de o curiozitate fantastică... I-a înghețat sângele în vene când a văzut ce e înăuntru! Nici în cele mai negre coșmaruri nu se aștepta să găsească așa ceva.

Lucy Ashen, mamă a trei copii, a locuit într-un cartier din Londra toată viața. Timp de 20 de ani, femeia a avut o vecină secretoasă, tot timpul pusă pe ceartă.

Bătrâna stătea chiar vizavi. Avea probleme psihice grave și, deși Lucy era conștientă că se descurca cu greu, i-a luat mulți ani până să se uite pe geam, în casă, să vadă cum își ducea viața biata femeie.



În trecut, Lucy încercase de nenumărate ori să intre în contact cu bătrâna, fără succes. Într-o zi, însă, din cine știe ce motiv, aceasta a deschis ușa, așa că Lucy a putut să vadă interiorul casei... Se gândea că bătrâna duce o viață modestă, în sărăcie, dar nu se aștepta la un astfel de dezastru!



"Dumnezeule mare! Era oribil! NIMENI nu ar trebui să trăiască așa. Cuprinsă de o furie nebună, născută din neputința de a înțelege de ce există o astfel de nedreptate în lume, am început pur și simplu să arunc din casă lucrurile bătrânei. La început, femeia s-a împotrivit. După ce am convins-o că o fac spre binele ei și că nu cer nimic în schimb, s-a mai înmuiat. Tot apartamentul era îmbcsit, era plin de mizerie și de mucegai. Geamul de la sufragerie era spart, instalația de canalizare nu funcționa, iar centrala termică era defectă. Bătrâna, având mari probleme psihice și fizice, era neputincioasă. Oricât de mult și-ar fi dorit, nu putea să se îngrijească nici de casă, nici de ea însăși", a povestit Lucy.



Nu mică i-a fost mirarea femeii să afle că bătrâna dormea pe jos și că, din când în când, se mai spăla pe ochi și pe dinți în chiuveta de la bucătărie.



Timp de 13 ani, biata de ea trăia într-o mizerie greu de imaginat, la limita subzistenței. Zi de zi, se lupta cu boala, singurătatea și cu mizeria care o sufoca.



După ce i-a postat povestea pe o rețea de socializare, alături de mai multe fotografii din apartament, Lucy a primit ajutor din partea vecinilor. Pe lângă bani, mobilă și alimente, oamenii au donat haine, medicamente și sute de mesaje de încurajare pentru amândouă.



"Am fost copleșite! Să vă spunem mulțumesc nu va fi niciodată de ajuns, dar vi-l spunem din toată inima!", a scris, ulterior, Lucy.



Lucy a avut nevoie de 11 zile pentru a face curat, iar la final, a vrut să-i ofere bătrânei nu numai un cămin curat, dar și trei mese calde pe zi, cât și pe cineva cu care să vorbească și care s-o facă, din nou, să se simtă om.

