Europarlamentare 2019. România, codașă la atragerea de fonduri europene

Alegeri europarlamentare 2019. De 12 ani, România este membră a Uniunii Europene, iar Uniunea ne-a pus la dispoziție zeci de miliarde de euro să dezvoltăm sistemele de sănătate și educație sau să ne punem infrastructura la punct. Sunt bani pentru dezvoltarea comunelor, bani pentru micile afaceri sau fonduri destinate tinerilor care nu au un loc de muncă. Cu toate acestea, țara noastră NU a reușit să gândească proiecte și să atragă bani care să conducă mai apoi la dezvoltarea societății.

Alegeri europarlamentare 2019. În România, unul din cinci tineri (21,4%) NU este în acest moment la școală, nu urmează niciun program de formare profesională și nici nu este angajat, potrivit datelor Eurostat.

Comisia Europeană ne-a pus la dispoziție peste 300 de milioane de euro să rezolvăm această problemă, dar noi am cheltuit puțin peste 40 de milioane de euro. Este vorba despre programul "Garanția pentru Tineret!", ce trebuia să asigure pentru tinerii șomeri locuri de muncă, posibilitatea de a-și continua studiile, stagii de ucenicie și de practică.

Fondurile acopereau și diferite subvenții. Mai exact, 500 de lei/lunar pentru angajator și o primă de 200 de euro/lunar pentru angajat.

Cât despre programul Operațional Capital Uman, acesta avea, în 2017, cea mai redusă rată de contractare a proiectelor europene.

Alegeri europarlamentare 2019. Primii bani de la Uniunea Europeană au început să intre în martie 2018, asta în condițiile în care avem la dispoziție 4,3 miliarde de euro. Noi am accesat și cheltuit doar 21% din această sumă, adică puțin peste un miliard de euro. Programul asigură bani pentru cursuri de formare profesională, stagii de practică sau ucenicie pentru șomeri și vârstnici, dar și fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale. La acest ultim capitol, noi am reușit să atragem doar 6% din suma alocată.

Primim bani europeni inclusiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Firmele românești, care lucrează în sectorul IT și activează în mediul rural, pot accesa de la 40.000 până la 3 milioane și jumătate de euro.

Avem 1,5 miliarde de euro la dispoziție, însă am atras doar 865 de milioane de euro. Am reușit, însă, să ne facem remarcați. România se află pe locul doi în Uniune la fraudele cu bani europeni. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, am cheltuit incorect peste 200 de milioane de euro, în primii 7 ani de la integrare.