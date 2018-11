Claudiu Manda, Niculae Bădălău și Gabriel Vlase, audiați la DNA. Manda: "Mă puteţi întreba orice"

UPDATE: La ieşirea din sediul DNA, Claudiu Manda a precizat că este audiat ca martor într-un dosar. În ziua în care România este criticată pentru justiție, DNA dă o lovitură de imagine. Claudiu Manda, unul dintre liderii PSD și șeful comisiei de control parlamentar al SRI se află la Direcția Națională Anticorupție. Acolo au fost și senatorul Nicolae Bădălău, dar şi şeful Serviciului de Informaţii Externe.

UPDATE 17.20: La ieşirea din sediul DNA, Claudiu Manda a precizat că este audiat ca martor într-un dosar. "Am intrat în sediul DNA ca martor, am ieşit ca martor. Nu pot da niciun fel de detaliu, nu este în faza publică", a spus Manda.

Vizibil enervat de întrebarile jurnaliştilor, Claudiu Manda a replecat: "Dacă spun că nu pot să dau niciun fel de detaliu, mă puteţi înteba orice".

UPDATE. Gabriel Vlase, șeful SIE, a fost audiat de către procurorii DNA.

Din primele informații, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI și vice-președintele Senatului, și Niculae Bădălău, președintele executiv al PSD, ar fi audiați într-un dosar de corupție.

Nu există însă informații concrete despre dosar ar fi vorba.

Claudiu Manda a venit singur la sediul DNA, nefiind însoțit de vreun avocat.

Niculae Bădălău a spus, după audiere, că a spus ceea ce știa. Acesta a precizat că a venit la DNA în calitate de martor.

"Am fost ca orice cetățean normal, am dat curs invitației. Am declarat ce știam, nu pot să spun că a fost o surpriză placută", a declarat președintele executiv al PSD.

La ieşirea de la audieri, acesta nu a dorit să dea detalii despre dosar.

Întrebat dacă a fost audiat în dosarul care îl vizează pe preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Niculae Bădălău a spus: "Nu. Mai aveţi o încercare".