Ce a spus Dragnea despre poza pe canapea cu Kovesi: "Dacă are poze cu noi îmbrățișați..."

Dragnea, alături de Kovesi și Maior la una din vilele SRI

Victor Ponta a publicat zilele trecute o fotografie compromițătoare pentru Liviu Dragnea, în care apare într-una din vilele SRI alături de "pilonii statului paralel", șefa DNA de la acel moment, Laura Codruța Kovesi și fostul șef al SRI, George Maior.

După ședința CEx-ului PSD de vineri, jurnaliștii l-au întrebat pe Dragnea cum le-a răspuns colegilor de partid cu privire la fotografia prezentată de Ponta.

"Nu m-a întrebat nimeni, dar am vorbit eu. Este un șr de poze prezentate de un turnător. Nu am ascuns că am participat la astfel de întâlniri, cu zeci de oameni din toate partidele și instituțiile. Îmi cer iar scuze lui Mircea Badea că îl citez. Ponta a numit-o și noi am dat-o jos. Kovesi a plecat de la DNA, un om care a facut enorm de mult rău în România și nu numai ea. Pe canapeaua aia... eu am cerut lui Maior să dea toate pozele. Că văd că tot dă poze de la o întâlnire semi-publică. Au stat mulți pe canapeaua aia, am stat eu, a venit Kovesi, a plecat Ponta.... Se discutau lucruri ca la orice întâlnire de genul ăsta. I-am spus, dacă are poze cu noi îmbrațișati sau alte poze să le dea", a declarat Liviu Dragnea.