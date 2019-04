Captivă 7 ani în cușcă și chinuită, maimuța a prins mâna bărbatului. Teribil ce a urmat!

Captivă 7 ani în cușcă și chinuită, maimuța a prins mâna bărbatului. Incredibil ce a urmat!

O tragedie de neimaginat s-a petrecut, sub ochii oamenilor și cu îngăduința acestora, ani la rând... Aceasta este povestea lui Khai Now.

Pe masură ce habitatele sălbatice se micșorează, în lumea întreagă, ciocnirile inevitabile dintre oameni și animale produc, în multe cazuri, tragedii de neimaginat.

Și totuși, există fundații pentru ocrotirea animalelor care, cu resurse minime, fac minuni pentru natură și viața sălbatică. Una dintre ele este Wildlife Friends Foundation, din Thailanda (WFFT).



Salvatorii au reușit să elibereze mai multe animale care erau ținute în captivitate, în apropierea unui templu din Provincia Rayong. Animalele erau chinuite și înfometate, multe dintre ele izolate complet de natură.



Printre ele se afla și Khai Now, o maimuță din rasa macac. Aceasta a fost găsită într-o cușcă de fier, chiar lângă templu. Cel mai probabil, fusese abandonată acolo de fostul stăpân. În templu, erau alte cel puțin o sută de animale, toate ținute captive, în aceleași condiții mizere.



Bietul Khai Now stătea chircit într-un colț, în timp ce oamenii aruncau în el cu gunoi, mucuri de țigară, multe aprinse încă, sau îl stropeau cu alcool. Maimuța era plină de răni, extrem de slabă și speriată peste măsură.



Când Tom Taylor, un membru al Fundației, a ajuns la templu, s-a apropiat de cușcă. Khai Now era ghemuit în colț. Își ascundea fața și tremura. Când l-a simțit pe Tom, însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată! Văzând că nu este un pericol, Khai a început să se miște. S-a uitat lung la bărbat și apoi i-a întins o mânuță. Când salvatorul a apropiat mâna de el, Khai i-a prins un deget și l-a ținut strâns, cerându-i parcă să-l scoată de acolo.



Deși cuprins de o emoție dezarmantă, Tom a apucat totuși să imortalizeze momentul, făcând câteva fotografii teribil de emoționante. Apoi și-a desprins mâna și a desfăcut o sticlă de apă din care i-a dat să bea. Atunci, Khai și-a dat seama că este salvat. Din acea clipă, pentru bietul suflet și pentru celelalte animale începea o nouă viață.



Salvate, animalele au fost duse într-un sanctuar, unde li se acordă îngrijiri corespunzătoare și beneficiază de spațiul necesar pentru a face mișcare și pentru a se cățăra, apă, hrană și fructe din plin.



"Acum, Khai Now a început să se deschidă. Începe să fie prietenos cu celelalte animale și acceptă compania oamenilor. Ba chiar are momente când vine și se cuibărește lângă tine, căutând confortul. În acele momente, nu-i trebuie nimic altceva decât să fie mângâiat, ținut în brațe și, eventual, periat", a spus Tom.

Un alt caz care a făcut înconjurul lumii este cel al ursului Tuffy. Bietul animal a fost forțat să trăiască 9 ani încorsetat într-o vestă de fier. După ce l-au capturat, oamenii l-au bătut, apoi l-au înfierat. Periodic, traficanţii îi recoltau fierea. Ce făceau cu ea află de AICI.

L-au găsit într-o cuşcă de fier ruginită, într-o mizerie de nedescris. Blana îi era roasă şi, din loc în loc, lăsa să se vadă pielea roşiatică, plină de răni. Nu mică le-a fost mirarea când au văzut că bietul animal era prins într-o "vestă" de fier, care-i făcea evadarea imposibilă... Citește continuarea AICI.