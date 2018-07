Scenariu CATASTROFAL pentru Dragnea: "E pe marginea prăpastiei. S-ar putea schimba Guvernul"

Astrologul Cristina Demetrescu a afirmat la Realitatea TV că "tot ceea ce spune Liviu Dragnea vorbeşte despre sine". "Este furia unui om care se uită în oglindă, este un dialog în oglindă şi se acuză singur, este tot teama lui. Este foarte grav că s-a ajuns aici", a spus aceasta.

"În momentul în care spui despre preşedintele României că este dictator, că obstrucţionează legea, că întârzie lucrurile, vorbeşte despre el. L-a făcut pe domnul preşedinte tătuc, eu ştiu că există un singur daddy în ţara asta. Este în pshigologie această tendinţă de a proiecta, adică remarc la altcineva un defect care este de fapt al meu. Nu recunosc că am această problemă" a afirmat Cristina Demetrescu, adăugând că din acest motiv există această pseudofermitate.

"Pentru că eu nu mă mai suport pe mine, trebuie să scot în afara mea aceste lucruri şi încep să proiectez asupra altora aceste lucruri. Eu nu în văd pe domnul Iohannis care este Gemeni drept o persoană dictatoare, dar un Scorpion (cum este Liviu Dragnea, nr.) cu o cruce fixă pe hartă este dictator, e o hartă de dictator", a spus aceasta, adăugând că Iohannis nu este o figură de dictator.

"Sunt absolut şocată de felul în care tot ce spune Dragnea vorbeşte despre el însuşi şi se acuză pe el de toate lucruruile care i se pare că i se întampla lui şi numai lui. Toată această furie este a unui om care se uită în oglindă şi se acuză pe el însuşi. E foarte grav că s-a ajuns aici, pentru că politica este guvernată de Capricorn şi Capricornul înseamnă detaşare. România are un blestem pe zodia Capricornului, care înseamnă poltică. România are o lună neagră, un malefic peste care acum stă: planeta Pluton. Pluton este corespondentul lui Hades, zeul infernului, care este şi guvernatorul Scorpionului, zodia lui Liviu Dragnea. Stând peste acest malefic, aşa o să fie şi de acum înainte, noi, în momentul de faţă, suntem într-o extremă, iar acele lucruri care ne îngrijorează sunt legate de acest Pluton care scoate toţi demonii la suprafaţa", a detaliat Cristina Demetrescu, precizând că lucrurile sunt foarte puternic scăpate de sub control.

În aceea ce priveşte Justiţia, astrologul a spus că Jupiter, plata Justiţiei şi a adevărului, merge direct, după ce timp ce patru luni a fost retrogradă. "Când planeta justiţiei este retrogradă ar fi bine să nu se ia nicio decizie", a mai spus aceasta.

Conform ei, Scorpionul guvernează penalul, iar de multe ori, Jupiter retrograd îi favorizează pe cei care fac rău, nu pe cei care caută dreptatea. "Jupiter în Scorpion îl mai favorizează o perioadă nu foarte mult pe Liviu Dragnea", a completat Cristina Demetrescu, explicând că Dragnea se poziţionază la marginea unei prăpastii.

Astrologul a mai spus că preşedintele Iohannis mai are o singură cumpănă, la jumătatea lui octombrie, începutul lui noiembrie.

"La începutul anului, am spus că Klaus Iohannis are trei cumpene. Prima a fost în ianuarie, când a trebuit să o numească pe Dăncila, una este acum, când a demis-o pe Kovesi", a precizat astrologul, adăugând că pentru Liviu Dragnea sunt mult mai multe cumpene.

"Aceste cumpene îl poziţionează la muchia unei prăpăstii. Trebuie să aleagă dacă se lasă prins sau dacă se aruncă în prăpastie", a mai spus astrologul Cristina Demetrscu. "Singura problemă e că nu vrea să sară singur, ci cu o ţară întreagă după el", potrivit ei.

"Pentru el se închid 18 ani de destin, în august, se închide un drum, se închide un ciclu", a declarat Cristina Demetrescu.

Acum 18 ani, Liviu Dragnea s-a înscris în PSD.

"În iulie, august, septembrie, Liviu Dragnea va avea o serie de întâlniri cu karma, care îi aduce din spate tot ce a făcut. Evenimentele se precipitează. Pe harta lui se formează o cruce fixă, ceea ce înseamnă că nu poţi ieşi dintr-o situaţie. Confruntarea cu karma lui este la modul general, la Dragnea, neacceptând pierderea, lasă un bulgare mic să cadă de pe munte până când poate distruge o casă, de exemplu", a mai afirmat Cristina Demetrescu.

Conform ei, totul este forţat, nimic nu este natural, sincer. "Are nevoie de această infuzie de curaj pentru a merge mai departe şi pentru a-şi justifica faptele", a completat aceasta.

Astrologul a mai precizat că adevăratul moment de decont pentru Liviu Dragnea este în ianuarie 2021. "Poţi să rezolvi problema crucii fixe acceptând, demisionând. Nu poţi să te joci cu legile universului. Deocamdată vampirizează energie de la noi toţi, asta este o problemă. Ca şi bărbat ar fi mult mai onorabil să pună punct. Daca nu înţelegi că tu ai probleme, uită-te la sănătatea ta. Eşti bine? Lumea din jurul tău e bine?", a completa aceasta, adăugând că dacă tu nu îţi duci crucea, copiii tăi o vor face.

Cristina Demetrescu a mai spus că tu nu poţi să vorbeşti despre legi în momentul în care ai un malefic în Justiţiei.

De asemenea, aceasta a declarat că în toamnă se poate schimba Guvernul sau poate avea loc o remaniere guvernamentală.

Întrebată dacă preşedintele Klaus Iohannis va avea un 2019 în an bun, astrologul a spus preşedintele "trage de timp calcular". "Klaus Iohannis încearcă să impiedice ceva pentru care toată România ar trebui să plăteasca un preţ", a afirmat astrologul.

Conform ei, Iohannis este cam singur în toată povestea asta, însă are norocul lui pe care întotdeauna l-a avut.

Despre Călin Popescu Tăriceanu, Cristina Demetrescu a spus că "de câte ori a trebuie să se facă frate cu dragu ca să treacă puntea, a făcut-o". Însă, preşedintele Senatului se poate suci la 180 de gade.

În plus, ea spune că Tăriceanu ar trebuie să înveţe din ceea ce s-a întâmplat în 2012 când Ponta şi Antonescu s-au grăbir să îl suspende pe preşednte, iar asta i-a costat viitorul politic.

"Din istorie trebuie să înveţi: Niciun dictator nu a rămas vreodată în picioare", a concluzionat astrologul Cristina Demetrescu.