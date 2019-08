Actrița XXX Mia Khalifa, poza cu care a șocat: "Și mie mi-a fost rușine de noaptea aia..."

Mia Khalifa a postat cea mai rușinoasă poză, pentru a sărbători pragul de 13 milioane de fani pe Instagram.

Actrița din filmele pentru adulți Mia Khalifa a publicat, recent, o fotografie cu care până și ea a recunoscut că se rușinează. Când au văzut ce imagine intimă a făcut publică, fanii de pe rețelele de socializare au rămas fără cuvinte! Și tu o poți vedea la finalul GALERIEI FOTO atașată acestui articol.



Mia Khalifa, actriță celebră în rândul consumatorilor de filme pentru adulți (și nu numai), a sărbătorit, recent, pragul de 13 milioane de followeri pe Instagram. Drept mulțumire, actrița XXX le-a făcut o surpriză șocantă! Mia a postat o fotografie făcută, după cum chiar ea a mărturisit, în "cea mai rușinoasă noapte" din viața ei.



Și asta nu a fost tot! Mia a scris și un mesaj care, se pare, a mers la sufletul fanilor: "În onoarea celor 13 milioane de followeri, voi face publică o fotografie făcută în cea mai rușinoasă noapte pe care am trăit-o. @rarachelray mi-a făcut un pat din prosoapele din baie și m-a culcat în cadă pentru că nu mă mai opream din vărsat. Vomitam peste tot și pe toată lumea. Da, în păr am vomă! Da, și ea era la fel de beată, dar tot a reușit să se adune și să facă pe mami. Și da, sunt jalnică, nu țin la alcool, băusem doar 6 pahare... Poftim, acum știți și voi! A, încă am petele de vomă pe covor, ca amintire...", a scris actrița Mia Khalifa.



Fanii i-au apreciat postarea și au încurajat-o cum au știut ei mai bine. "Dacă ai ținut la 6 pahare, ești mare! După două, eu sunt praf!", i-a scris un fan.



"Ești frumoasă și beată!", i-a scris altul.

Și, dacă sunteți curioși să vedeți cum arăta vedeta XXX în adolescență, înainte să se alăture industriei filmelor pentru adulți, iată imagini cât se poate de grăitoare!

