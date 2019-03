A cheltuit o avere pentru a arăta "perfect". AŞA este azi. Cum arăta ÎNAINTE? Te trec fiorii...

În căutarea perfecţiunii, Fulvia Pellegrino a cheltuit peste 76.000 de dolari pe operaţii estetice. Din păcate, preţul real a fost mai mare. Mult mai mare! Şi nu, nu este vorba de bani... Ce a păţit această femeie a şocat pe toată lumea! VEZI transformarea în GALERIA FOTO.

Vrând să atingă perfecţiunea, Fulvia şi-a pierdut şi familia, şi prietenii. Femeia locuieşte, în prezent, împreună cu soţia sa, Marisa, departe de ochii lumii, în orăşelul italian Peveragno. Au ajuns să fie ocolite de toţi, iar drama prin care trec aceste femei zi de zi le face să se izoleze şi mai mult...



După o serie de operaţii estetice, printre care implanturi de sâni, două rânduri de liposucţii, o rinoplastie şi peste 150 de intervenţii la buze şi în pomeţi, Fulvia este, şi astăzi, în căutarea lookului perfect!







Cea mai mare dorinţă a sa este să semene cu Alannah Starr, o vedetă din filmele pentru adulţi.



Fulvia a ştiut, încă de la vârsta de 15 ani, că este transsexual, dar şi-a asuns orientarea sexuală de familie. Tatăl ei, preot, nu ar fi fost de acord cu asta niciodată! "Avea trei fii şi îşi dorea să aibă doar trei fii!", spune aceasta.



A crescut în pielea unui băiat, Fulvio, şi a făcut tot posibilul să nu dea de bănuit că adevărata sa natură era de femeie. "Am jucat fotbal, am băut bere, mergeam chiar să trag cu arma, ca un bărbat", îşi aminteşte. Dar nimic din toate acestea n-a durat.



În urmă cu 16 ani, i-a mărturisit Marisei că vrea să se transforme. Fireşte, la început, Marisei i-a fost extrem de greu să accepte situaţia, dar, cu timpul, s-a împăcat cu ideea, iar acum trăiesc mai mult ca două surori, şi nu ca un cuplu soţ-soţie.



Familia, însă, a fost extrem de şocată şi nu s-a împăcat cu gândul nici acum. Mai mult, tatăl său a vrut s-o interneze pe Fulvia într-o clinică psihiatrică. Când a murit, rudele sale nici nu i-au permis să participe la înmormântare. Şi vecinii i-au întors spatele şi au exclus-o din comunitate. I-au spus "clovnul din Peveragno".



"Mă arată cu degetul pe stradă, au început să mintă, să spună că mă prostituez", spune aceasta.



În prezent, cele două femei trăiesc din salariul Marisei. Averea pe care o deţinea înainte a fost risipită, iar cu banii şi-a plătit operaţiile estetice extrem de costisitoare.



În ciuda dificultăţilor, Fulvia nu se va opri aici cu transformarea. "Vreau să continui pentru că simt că nu este perfect. Când voi atinge perfecţiunea, e posibil să mă opresc. Până atunci...", spune aceasta.

