Cum va fi vremea în mini-vacanța de 4 zile de Paște

Vremea va rămâne foarte rece până în jurul datei de 23 martie, după care se va încălzi treptat, temperaturile ajungând la maxime de 13 grade Celsius, normale pentru această perioadă după 1 aprilie.

Vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi cuprinse între 10-13 grade, în perioada Floriilor și a Paștelui catolic, care cade în acest an pe data de 1 aprilie. Se va menține un strat de zăpadă, mai ales în regiunile de deal-munte.

Legat de Paștele ortodox, meteorologii se așteaptă la o vreme schimbătoare. "Este prea devreme să știm exact cum va fi vremea cu exactitate. Dar în mod clar mu vor fi 4 zile la fel în mini-vacanța de Paște, ne așteptăm la o vreme schimbătoare", a declarat directorul ANM la Realitatea TV.

Pentru a doua jumătate a lunii martie, s-au confirmat deja previziunile care spuneau că începutul primăverii va fi caracterizat de vreme rece și multe precipitații.

În Banat, până în data de 23 martie, temperatura aerului va continua sa scadă, vremea se va menţine deosebit de rece, astfel încât mediile valorilor diurne vor fi de la un grad la 3 grade, iar ale celor nocturne vor coborî spre -5 grade. În intervalul 23-27 martie, vremea se va încălzi, iar valorile termice se vor situa în jurul normelor. Se vor înregistra medii ale maximelor de 10 – 13 grade şi ale minimelor cuprinse între un grad şi 3 grade, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile termice vor fi nesemnificative, astfel că aceste valori medii se vor menţine. În intervalul 19-23 martie, temporar vor fi mai ales ninsori, în general moderate cantitativ. Probabilitatea de precipitaţii predominant sub formă de ploaie va fi în creştere după data de 26 martie.

În Crişana, până în data de 23 martie, vremea se va menţine mai rece decât în mod normal pentru această dată, cu o medie a valorilor maxime de temperatură de la 1 la 3 grade şi a minimelor, în scădere de la -1 grad la -6 grade. În perioada 23-26 martie, vremea se va încălzi, iar până la sfârşitul intervalului nu vor mai fi variaţii semnificative. Astfel, valorile termice vor ajunge să se situeze în jurul normelor specifice perioadei, media maximelor fiind de 9 – 12 grade, iar a minimelor între zero şi două grade Celsius. În intervalul 19-23 martie, temporar vor fi mai ales ninsori, în general slabe cantitativ. Probabilitatea de precipitaţii, predominant sub formă de ploaie, va fi în creştere după data de 26 martie.

În Transilvania, valorile termice vor fi în scădere până spre sfârşitul primei săptămâni şi vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasă în depresiuni în dimineţile zilelor de 23, 24 şi 25 martie, când temperatura va coborî sub -10 grade. În acest interval, media maximelor va oscila între zero şi două grade, iar cea a minimelor va scădea de la -3 grade la -9 grade. La sfârşitul primei săptămâni vremea se va încălzi şi se vor înregistra valori în jurul normelor, iar în cea de-a doua, variaţiile termice nu vor fi importante. Astfel, media valorilor diurne va fi de 8 – 10 grade, iar a celor nocturne între -4 şi zero grade. Până în data de 23 martie, temporar vor fi precipitaţii moderate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Probabilitatea de precipitaţii predominant sub formă de ploaie va fi în creştere din nou după data de 27 martie.

În Maramureş, până în data de 23 martie, temperatura aerului va fi în scădere, vremea va fi deosebit de rece, cu medii ale valorilor diurne de până la două grade, iar ale celor nocturne vor coborî spre -9 grade. În perioada 23-26 martie, vremea se va încălzi, iar valorile termice vor ajunge să se situeze în jurul celor normale pentru această perioadă. Se vor înregistra medii ale maximelor în jurul a 10 grade, iar minimele vor ajunge sa fie, în medie, între -1 şi zero grade. În a doua săptămână, variaţiile termice vor fi nesemnificative, astfel că aceste valori medii se vor menţine până la sfârşitul intervalului. Între 19 şi 23 martie, temporar vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare. Probabilitatea de precipitaţii, mai ales sub formă de ploaie, va fi în creştere după data de 27 martie.

În Moldova, din 21 martie temperaturile vor creşte uşor şi treptat, dar până la începutul celei de-a doua săptămâni, vor rămâne tot sub mediile climatologice specifice perioadei, cu precădere în intervalul 21-23 martie, când media maximelor se va situa în jurul a zero grade. În cea de-a doua săptămână de prognoză nu vor mai fi variaţii termice semnificative, maximele zilnice vor fi apropiate de normalul perioadei, iar media lor va fi între 8 şi 11 grade. Media temperaturilor minime nu va depăşi pragul de îngheţ în nicio zi, iar cel mai frig va fi în dimineţile de 23 şi de 24 martie, când în cea mai mare parte a regiunii vremea va fi geroasă, cu temperaturi de sub -10 grade. Vor fi precipitaţii pe arii mai extinse, predominant sub formă de ninsoare între 19 şi 22 martie şi, mai ales sub formă de ploaie, după data de 26 martie. În restul intervalului doar izolat vor fi posibile precipitaţii slabe.

În Dobrogea, în prima săptămână de prognoză, vremea se va menţine mai rece decât în mod normal la această dată, cu o medie a valorilor maxime de temperatură cuprinsă, în general, între un grad şi 5 grade, respectiv a minimelor între -4 şi zero grade. În cea de-a doua săptămână se va încălzi în primele zile, apoi nu vor mai fi variaţii semnificative, iar vremea va fi caracterizată de valori termice specifice perioadei, media maximelor fiind în jurul a 11 grade, iar cea a minimelor de 3 – 4 grade. În intervalul 19 – 23 martie vor fi precipitaţii mixte, în general moderate cantitativ, iar după data de 26 martie va fi în creştere probabilitatea de ploaie.

În Muntenia, până în 23 martie, vremea va fi deosebit de rece, cu o medie a valorilor termice diurne între un grad şi 3 grade. În intervalul următor se va încălzi uşor şi treptat, iar temperaturi diurne normale pentru data din calendar se vor înregistra abia după data de 28 martie. Extrem de scăzute vor fi şi temperaturile minime. Până la începutul celei de-a doua săptămâni media lor va fi sub zero grade şi chiar se va apropia de -7 grade în dimineţile de 24 şi 25 martie. Din data de 26 martie valorile termice nocturne vor fi în creştere treptată, iar media va oscila între zero şi două grade. Până în 23 martie vor fi precipitaţii în fiecare zi, sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, posibil mai importante cantitativ. Probabilitatea de precipitaţii va fi în creştere din nou după data de 26 martie, dar vor fi în general slabe cantitativ, trecătoare şi predominant sub formă de ploaie.

În Oltenia, în prima săptămână de prognoză, vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsă între două şi patru grade şi a minimelor între -6 şi -2 grade. În cea de-a doua săptămână se va încălzi treptat, astfel că, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor va ajunge la 12 – 13 grade, iar minimele la două grade. Vor fi posibile precipitaţii aproape în fiecare zi, dar mai ales între 19 şi 23 martie, când acestea vor fi mai intense şi îndeosebi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

La munte, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la această dată, iar media temperaturilor, atât diurne, cât şi nocturne, se va situa sub pragul de îngheţ sau doar uşor peste acesta, în cea mai mare parte a intervalului. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în jurul datei de 23 martie, când media maximelor va fi de -6 grade şi a minimelor de -12 grade, iar cele mai ridicate între 25 şi 27 martie, când se vor atinge medii termice de 3 grade – ziua şi de -3 grade, pe timpul nopţilor. Totodată, sunt prognozate precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare aproape în fiecare zi, cu o probabilitate mai mare până în data de 23 martie şi după data de 26 martie.