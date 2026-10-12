Vremea se schimbă radical în România! Cod galben de ploi puternice, frig și ninsori la munte. ANM anunță rafale de 90 km/h - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 10:17

Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de ploi puternice, valabilă de luni, 12 octombrie, până marți dimineață. Mai multe zone din Oltenia și Muntenia vor fi afectate de precipitații abundente, iar cantitățile de apă pot ajunge, izolat, la 40 de litri pe metrul pătrat. Nici restul țării nu scapă de vremea rea. ANM anunță o răcire a temperaturilor, ploi în sud-est, lapoviță și ninsoare la munte, dar și vânt puternic, cu rafale care pot atinge 90 km/h la altitudini mari.

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