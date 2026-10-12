Vremea se schimbă radical în România! Cod galben de ploi puternice, frig și ninsori la munte. ANM anunță rafale de 90 km/h - HARTA

Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de ploi puternice, valabilă de luni, 12 octombrie, până marți dimineață. Mai multe zone din Oltenia și Muntenia vor fi afectate de precipitații abundente, iar cantitățile de apă pot ajunge, izolat, la 40 de litri pe metrul pătrat. Nici restul țării nu scapă de vremea rea. ANM anunță o răcire a temperaturilor, ploi în sud-est, lapoviță și ninsoare la munte, dar și vânt puternic, cu rafale care pot atinge 90 km/h la altitudini mari.
Avertizarea cod galben intră în vigoare luni, 12 octombrie, la ora 10:00, și este valabilă până marți, 13 octombrie, la aceeași oră. Sunt vizate estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, ploile vor aduce cantități însemnate de apă, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare pe parcursul celor 24 de ore.
Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub cod galben se vor strânge între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 40 de litri. Noua avertizare vine în continuarea episodului de vreme rea anunțat de meteorologi, care aduce precipitații în mai multe regiuni și temperaturi tot mai scăzute.
Vremea se răcește în România. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare
Pe lângă avertizarea cod galben, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00. În acest interval, ploile vor apărea temporar în jumătatea de sud-est a țării, iar pe alocuri vor avea caracter de aversă. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metrul pătrat, însă în unele zone vor depăși 30 de litri.
Vremea se schimbă și la munte, unde precipitațiile nu vor mai fi doar sub formă de ploaie. La altitudini mai mari de 1.500 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare, pe fondul scăderii temperaturilor. Meteorologii avertizează că vremea va deveni mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, astfel că răcirea se va resimți și în zonele joase, nu doar la munte.
Vânt puternic în mai multe regiuni. Rafale de până la 90 km/h la munte
Ploile și răcirea vremii vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. În estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a țării, rafalele vor atinge temporar viteze de 45-50 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate însă la munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.
La altitudini mari, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, potrivit informării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii și de intensitatea fenomenelor din următoarele zile.