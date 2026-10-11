Cod galben de ploi puternice în mai multe județe, inclusiv în București. ANM anunță precipitații mixte la munte

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 11:16

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni dimineață până marți, 13 octombrie, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură. În același timp, meteorologii au emis o informare privind ploile, intensificările vântului și precipitațiile mixte la munte. Vremea se va răci treptat în toată țara.

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