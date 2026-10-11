Cod galben de ploi puternice în mai multe județe, inclusiv în București. ANM anunță precipitații mixte la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni dimineață până marți, 13 octombrie, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură. În același timp, meteorologii au emis o informare privind ploile, intensificările vântului și precipitațiile mixte la munte. Vremea se va răci treptat în toată țara.
Avertizarea cod galben emisă de ANM este valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ.
Astfel, potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, acestea pot atinge 40-50 de litri pe metru pătrat.
ANM anunță ploi în toată țara și precipitații mixte la munte
Pe lângă avertizarea cod galben, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00. Aceasta vizează ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri.
Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile vor fi prezente mai ales în jumătatea de sud-est.
Ploile vor avea temporar caracter de aversă și, pe arii restrânse, vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar local vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Vânt puternic în mai multe regiuni. Temperaturile scad în toată țara
Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor temporare ale vântului. În estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a țării, rafalele vor atinge, în general, 45-50 km/h. La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini mari, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 70-90 km/h.
În ceea ce privește temperaturile, răcirea vremii va începe duminică în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice. De luni, temperaturile vor scădea și în celelalte zone ale țării.