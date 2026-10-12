Vremea se schimbă radical. Cod galben de ploi abundente în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură -HARTĂ ANM

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 08:51

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o atenționare Cod galben de ploi abundente, valabilă de la ora 10:00, până marți, la ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și zona Carpaților de Curbură.

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