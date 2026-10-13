Vremea rea lovește din nou România! Două coduri galbene de vânt puternic, rafale de 70 km/h și ninsori la munte- HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 oct. 2026, 10:31

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni ale României! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 13 octombrie, două atenționări cod galben de vânt puternic, valabile până miercuri seară. Rafalele vor ajunge la 70 km/h în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, iar la munte vântul va sufla și mai tare. În același timp, meteorologii anunță ploi în mai multe zone și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

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