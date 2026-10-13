Vremea rea lovește din nou România! Două coduri galbene de vânt puternic, rafale de 70 km/h și ninsori la munte- HARTA

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni ale României! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 13 octombrie, două atenționări cod galben de vânt puternic, valabile până miercuri seară. Rafalele vor ajunge la 70 km/h în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, iar la munte vântul va sufla și mai tare. În același timp, meteorologii anunță ploi în mai multe zone și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.
Cod galben de vânt puternic în Dobrogea. Rafale de până la 70 km/h
Prima atenționare cod galben intră în vigoare marți, 13 octombrie, la ora 10:00, și este valabilă până miercuri, 14 octombrie, la aceeași oră. Potrivit ANM, în cea mai mare parte a Dobrogei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Rafalele puternice vor continua pe parcursul zilei de marți și în timpul nopții, până miercuri dimineață. Avertizarea vine după o perioadă în care meteorologii au anunțat ploi, vânt puternic și ninsori la munte, iar vremea continuă să fie instabilă în mai multe regiuni.
O nouă avertizare cod galben intră în vigoare miercuri, 14 octombrie
După expirarea primei atenționări, un nou cod galben de vânt puternic va intra în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și va rămâne valabil până la ora 18:00.
De această dată, avertizarea se extinde și în alte regiuni. Sunt vizate sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. Astfel, în Dobrogea, vântul puternic va continua și miercuri, în timp ce în sudul Moldovei și estul Munteniei intensificările vor deveni mai puternice pe parcursul zilei.
Ploile continuă în Oltenia și Dobrogea. Vânt de până la 80 km/h la munte
Pe lângă cele două coduri galbene, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de marți, 13 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, ora 18:00. În Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei, vântul va avea rafale de 45-55 km/h. Intensificări sunt așteptate și marți în Banat și Crișana, unde vitezele vor ajunge la 35-45 km/h.
La munte, vântul va fi și mai puternic. În zonele înalte ale Munților Banatului, Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, rafalele vor atinge 60-80 km/h. În ceea ce privește ploile, meteorologii anunță că acestea vor continua marți în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea. Pe arii restrânse, cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 10-20 de litri pe metrul pătrat.
La peste 1.500 de metri altitudine sunt așteptate lapoviță și ninsoare
Vremea se răcește și la munte, unde precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit ANM, aceste fenomene sunt așteptate în general la altitudini de peste 1.500 de metri, cu precădere în Carpații Meridionali. Meteorologii precizează că temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie. Administrația Națională de Meteorologie anunță că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.