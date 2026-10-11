Vremea face ravagii în țară! Grindină la Suceava și copaci prăbușiți pe șosele în Mureș. Vin ploile și frigul

Vremea a făcut probleme în mai multe zone ale țării, duminică seară, 11 octombrie. La Frasin, în județul Suceava, a căzut grindină, iar gheața s-a așternut într-un strat vizibil. În județul Mureș, mai mulți copaci s-au prăbușit pe șoselele din zona Târnăveni, îngreunând circulația și punându-i în pericol pe șoferi. Iar vremea se va strica și mai mult în zilele următoare. Meteorologii anunță ploi în mare parte din țară, temperaturi în scădere și ninsori la munte.
Grindină în județul Suceava. Gheața s-a așternut în strat la Frasin
La Frasin, în județul Suceava, grindina a transformat peisajul duminică seară, în plină toamnă. Bucățile de gheață au căzut în cantități suficient de mari încât să formeze un strat la sol. Episodul de vreme severă vine în contextul schimbării vremii din România, după o perioadă cu temperaturi ridicate pentru luna octombrie. Ploile și vântul puternic își fac simțită prezența în tot mai multe regiuni, iar răcirea se va extinde treptat în întreaga țară.
Copaci prăbușiți pe șosele în Mureș. Circulația, îngreunată în zona Târnăveni
Probleme au apărut și în județul Mureș, în zona municipiului Târnăveni și în localitățile învecinate. Mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil, blocând parțial sau total benzile de circulație. Șoferii care trec prin aceste zone sunt îndemnați să circule cu mare atenție, deoarece copacii și crengile căzute pe drum pot provoca accidente. Situația este dificilă mai ales pe porțiunile unde vizibilitatea este redusă, iar conducătorii auto pot observa prea târziu obstacolele din față.
Pompierii și echipajele de intervenție acționează pentru îndepărtarea arborilor căzuți și eliberarea drumurilor. Până la remedierea problemelor, șoferilor li se recomandă să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de mașinile din față și să evite depășirile riscante. Atenția trebuie să fie sporită în apropierea zonelor împădurite, pe drumurile secundare și în curbele fără vizibilitate. Persoanele care observă copaci sau crengi prăbușite, care reprezintă un pericol pentru circulație, sunt sfătuite să anunțe situația la 112.
Vremea se răcește în toată țara. Vin ploile, iar la munte va ninge
Episoadele de vreme severă apar în condițiile în care meteorologii anunță o schimbare a vremii în România. Potrivit prognozei ANM pentru zilele următoare, ploile se vor extinde treptat în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor începe să scadă. Răcirea se va resimți de luni, 12 octombrie, și în restul țării, după ce duminică a început în vest, nord-vest și sud-vest. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
Informarea meteorologică este valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00. În acest interval, ploile vor acumula în general 15-20 de litri de apă pe metrul pătrat, iar local cantitățile pot depăși 30 de litri. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, cu rafale de 45-50 km/h în est, sud-est și extremitatea de sud-vest. La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h.