Vremea face ravagii în țară! Grindină la Suceava și copaci prăbușiți pe șosele în Mureș. Vin ploile și frigul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 21:04

Vremea a făcut probleme în mai multe zone ale țării, duminică seară, 11 octombrie. La Frasin, în județul Suceava, a căzut grindină, iar gheața s-a așternut într-un strat vizibil. În județul Mureș, mai mulți copaci s-au prăbușit pe șoselele din zona Târnăveni, îngreunând circulația și punându-i în pericol pe șoferi. Iar vremea se va strica și mai mult în zilele următoare. Meteorologii anunță ploi în mare parte din țară, temperaturi în scădere și ninsori la munte.

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