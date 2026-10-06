Vreme neobișnuit de caldă în România. ANM: Temperaturile rămân peste normal până la începutul lunii noiembrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 08:28

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele săptămâni. Meteorologii spun că temperaturile se vor menține peste valorile normale în întreaga țară până la începutul lunii noiembrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării în perioada 5-12 octombrie.

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