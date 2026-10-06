Vreme neobișnuit de caldă în România. ANM: Temperaturile rămân peste normal până la începutul lunii noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele săptămâni. Meteorologii spun că temperaturile se vor menține peste valorile normale în întreaga țară până la începutul lunii noiembrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării în perioada 5-12 octombrie.
Temperaturi peste normalul perioadei, în prima parte a intervalului
Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
În săptămâna 5-12 octombrie, valorile termice vor fi peste mediile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în zonele montane și în regiunile nord-estice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal în nord-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de apă vor fi deficitare.
Pentru intervalul 12-19 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în întreaga țară. Regimul pluviometric se va situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, în toate regiunile.
Vreme ușor mai caldă și în a doua parte a lunii octombrie
Și în săptămâna 19-26 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații sunt estimate a fi apropiate de normal în toate regiunile.
În ultima săptămână a intervalului analizat, 26 octombrie – 2 noiembrie, mediile temperaturilor se vor menține ușor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.
În privința precipitațiilor, acestea vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a țării.