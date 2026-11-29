România se pregătește pentru nopți geroase, cu temperaturi care pot coborî până la minus 19 grade Celsius în estul Transilvaniei. Elena Mateescu, directorul ANM, a avertizat, la Realitatea PLUS, că vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit cel puțin până la jumătatea lunii decembrie.
România se confruntă cu un episod de frig accentuat chiar în perioada mini-vacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Temperaturile vor coborî mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă, iar în unele zone sunt așteptate minime de până la minus 19 grade Celsius. Nici în timpul zilei vremea nu va fi mai blândă, în special în sudul și estul țării, unde maximele pot rămâne negative.
Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la Realitatea PLUS că urmează mai multe nopți geroase și că episodul de vreme rece nu se va încheia odată cu Ziua Națională. Potrivit acesteia, temperaturile ar putea rămâne mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă cel puțin până la jumătatea lunii decembrie.
Cod galben de ger în mai multe regiuni. Temperaturile coboară până la minus 18 grade
Directorul ANM a atras atenția că urmează un interval cu temperaturi neobișnuit de scăzute, atât pe timpul nopții, cât și în cursul zilei. Avertizarea meteorologică de Cod galben este valabilă până miercuri dimineață, la ora 10:00, și vizează mai multe regiuni ale țării.
Noapte geroasă în Capitală. Temperaturile ajung la minus 9 grade de 1 Decembrie
Potrivit Elenei Mateescu, frigul se va resimți puternic încă din noaptea următoare. În zonele depresionare sunt prognozate temperaturi de până la minus 16 grade, în timp ce pe litoral valorile vor fi mai ridicate. Ultima zi a lunii noiembrie va aduce, de asemenea, maxime foarte scăzute în nordul Moldovei.
Cea mai geroasă noapte din acest interval este așteptată între 30 noiembrie și 1 decembrie, când temperaturile ar putea ajunge la minus 18 sau chiar minus 19 grade în estul Transilvaniei. Nici Bucureștiul nu va scăpa de frig, unde termometrele ar putea indica minus 9 grade.
Cum va fi vremea de Ziua Națională. Vântul va accentua senzația de frig
Nici ziua de 1 Decembrie nu va aduce o încălzire semnificativă. În sudul și estul țării, temperaturile maxime vor rămâne foarte scăzute, iar în unele zone vor coborî până la minus 7 grade. În Maramureș, valorile vor fi mai ridicate și ar putea ajunge la 5 grade Celsius.
Elena Mateescu a avertizat și asupra intensificărilor vântului, care pot ajunge la viteze de 40-45 de kilometri pe oră. În aceste condiții, temperaturile resimțite vor fi și mai mici decât cele indicate de termometre.
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Cât timp va mai ține gerul în România
Întrebată cât va dura acest episod de frig, directorul ANM a explicat că temperaturile sub valorile normale pentru această perioadă ar putea persista și după începutul lunii decembrie. Astfel, românii ar putea avea parte de vreme rece pe parcursul unei perioade mai îndelungate, nu doar în mini-vacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.