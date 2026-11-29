Publicat 29 nov. 2026, 20:19 Actualizat 29 nov. 2026, 20:20 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru nopți geroase, cu temperaturi care pot coborî până la minus 19 grade Celsius în estul Transilvaniei. Elena Mateescu, directorul ANM, a avertizat, la Realitatea PLUS, că vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit cel puțin până la jumătatea lunii decembrie.

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