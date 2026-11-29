Publicat 29 nov. 2026, 06:57 Actualizat 29 nov. 2026, 07:08 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Viscolul puternic și ninsorile abundente au transformat mai multe regiuni ale țării în adevărate capcane pentru șoferi. Sute de oameni au rămas blocați în autoturisme, drumuri au fost închise sau paralizate de zăpadă și copaci prăbușiți, iar circulația feroviară a fost afectată după ce arbori au căzut peste liniile de contact. Nici transportul maritim nu a scăpat de furia vremii: navele care transportau marfă nu au mai putut înainta din cauza viscolului și a valurilor puternice. Potrivit meteorologilor, vremea își păstrează aceleași aspect și în cursul zilei de duminică.

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