Viscolul puternic și ninsorile abundente au transformat mai multe regiuni ale țării în adevărate capcane pentru șoferi. Sute de oameni au rămas blocați în autoturisme, drumuri au fost închise sau paralizate de zăpadă și copaci prăbușiți, iar circulația feroviară a fost afectată după ce arbori au căzut peste liniile de contact. Nici transportul maritim nu a scăpat de furia vremii: navele care transportau marfă nu au mai putut înainta din cauza viscolului și a valurilor puternice. Potrivit meteorologilor, vremea își păstrează aceleași aspect și în cursul zilei de duminică.
Haos în trafic la Petroșani! Zeci de oameni, captivi în mașini ore întregi
La Petroșani, viscolul a transformat șoselele în adevărate capcane. Mai multe autoturisme au rămas blocate în nămeți, iar zeci de persoane au fost captive ore întregi în propriile mașini.
Utilajele de deszăpezire au înaintat cu foarte mare dificultate, în condițiile în care vântul a suflat cu peste 70 de kilometri pe oră, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.
Drumul Expres Craiova-Pitești, blocat de un camion derapat
Probleme majore au fost și pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Circulația a fost blocată între Balș și Craiova după ce un autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă a derapat.
Ambuteiajul format în urma incidentului a îngreunat inclusiv intervenția utilajelor de deszăpezire, care au rămas la rândul lor blocate în coloană.
În alte zone, intervenția echipajelor de urgență a fost necesară pentru îndepărtarea copacilor prăbușiți peste carosabil, care au blocat circulația și au pus în pericol participanții la trafic.
Copaci doborâți de viscol în București! Mașini avariate și concerte anulate
Nici Capitala nu a scăpat de efectele vremii extreme. Mai mulți copaci au fost puși la pământ de rafalele puternice și s-au prăbușit peste autoturismele parcate sau pe stradă.
Echipajele ISU București-Ilfov au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți și pentru gestionarea situațiilor de urgență.
Din cauza vântului puternic, Primăria Capitalei a anunțat și anularea celor trei concerte programate în cursul serii la Târgul de Crăciun din Piața Constituției.
Circulație feroviară întreruptă în zona Galați-Brăila! Un tren a rămas blocat
Vremea extremă a provocat probleme și pe calea ferată. În zona Galați-Brăila, traficul feroviar a fost întrerupt după ce un copac s-a prăbușit peste linia de contact, blocând ambele fire de circulație.
Echipele CFR au intervenit pentru îndepărtarea arborelui și remedierea defecțiunilor. Un tren InterRegio operat de CFR Călători a rămas staționat în zona Șendreni, începând cu ora 22:39.
Nici transportul maritim nu a scăpat de furia viscolului
La Constanța, condițiile meteo dificile au afectat inclusiv navigația. Navele care transportau marfă nu au mai putut înainta din cauza viscolului și a valurilor puternice, care au făcut deplasarea extrem de dificilă.
Cod portocaliu de vânt și cod galben de ghețuș în mai multe județe
Meteorologii au emis un Cod portocaliu de vânt puternic pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, cu rafale care pot ajunge la 80 de kilometri pe oră. Avertizarea vizează județele Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași și este valabilă până la ora 04:00.
În același timp, a fost emis și un Cod galben de ghețuș, valabil până duminică, la ora 06:00, în opt județe din sudul și sud-estul țării, precum și în București.
Vântul puternic, ninsoarea și formarea ghețușului mențin riscul unor noi blocaje și accidente, în condițiile în care circulația se desfășoară cu dificultate în mai multe regiuni ale țării.
DN65E, închis complet între Roșiorii de Vede și Furculești! Șoferii, trimiși pe o rută ocolitoare
Viscolul a dus și la închiderea completă a unui sector de drum național din județul Teleorman. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că circulația rutieră este închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, pe tronsonul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030.