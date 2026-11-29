Vremea rămâne deosebit de rece în România și duminică, 29 noiembrie, iar efectele ninsorilor și ale viscolului se vor resimți în continuare în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie anunță că vântul va continua să sufle cu putere în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. Zăpada deja depusă va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.
Cod galben de vânt și viscol până duminică seara
Potrivit avertizărilor în vigoare emise de Administrația Națională de Meteorologie - ANM, avertizarea Cod galben este valabilă duminică, 29 noiembrie, în intervalul orar 10:00-20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.
În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Rafalele vor viscoli zăpada depusă, iar vizibilitatea va fi redusă, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră.
Ger în mai multe regiuni ale țării! Temperaturile rămân negative
Răcirea accentuată a vremii va continua și duminică. Temperaturile maxime se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul Moldovei și în zonele depresionare, unde se vor înregistra în jur de -6 grade.
Meteorologii avertizează că vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. Diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor coborî, în general, până la -16...-14 grade.
Nici temperaturile din timpul zilei nu vor fi prea generoase. Maximele vor rămâne negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.
ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.