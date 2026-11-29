Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 nov. 2026, 07:07

Vremea rămâne deosebit de rece în România și duminică, 29 noiembrie, iar efectele ninsorilor și ale viscolului se vor resimți în continuare în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie anunță că vântul va continua să sufle cu putere în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. Zăpada deja depusă va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.

Distribuie articolul