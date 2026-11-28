Publicat 28 nov. 2026, 11:32 Actualizat 28 nov. 2026, 11:37 Sursă Realitatea.Net, ventusky, bta, blic

Balcanii se pregătesc pentru una dintre cele mai dure perioade de vreme din acest sezon, după ce meteorologii au avertizat că regiunea va fi lovită de cele mai mari anomalii termice din Europa în următoarele șapte zile. Un val de aer polar venit din Siberia va traversa Ucraina și va coborî spre sudul continentului, provocând o răcire accentuată în Europa de Sud-Est și chiar în nordul Africii, arată Ventusky, o platformă meteorologică interactivă care afișează în timp real și în prognoză evoluția fenomenelor meteo.

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