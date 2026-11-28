Balcanii se pregătesc pentru una dintre cele mai dure perioade de vreme din acest sezon, după ce meteorologii au avertizat că regiunea va fi lovită de cele mai mari anomalii termice din Europa în următoarele șapte zile. Un val de aer polar venit din Siberia va traversa Ucraina și va coborî spre sudul continentului, provocând o răcire accentuată în Europa de Sud-Est și chiar în nordul Africii, arată Ventusky, o platformă meteorologică interactivă care afișează în timp real și în prognoză evoluția fenomenelor meteo.
Potrivit datelor Ventusky, iarna se va instala treptat în întreaga regiune balcanică, iar temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru această perioadă. Masa de aer rece care avansează dinspre Siberia va aduce ninsori, viscol și un risc ridicat de fenomene meteo extreme în mai multe țări din zonă.
Noi coduri ANM de vreme severă. Viscol, ninsori abundente și temperaturi de până la -16 grade - HARTĂ
Bulgaria, sub cod roșu pentru precipitații și ninsori
Primele efecte ale schimbării bruște de vreme se resimt deja în Bulgaria. Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie de la Sofia a emis cod roșu pentru precipitații abundente în șapte regiuni ale țării: Vidin, Vratsa, Montana, Lovech, Veliko Târnovo, Gabrovo și regiunea Sofia, potrivit agenției BTA.
Meteorologii bulgari avertizează că ploile se vor transforma rapid în ninsori în nordul țării și în zonele înalte din vest. Este așteptată formarea unui strat consistent de zăpadă, iar condițiile vor favoriza apariția viscolului și a troienelor.
În restul teritoriului bulgar este în vigoare un cod portocaliu pentru precipitații abundente, în special în sudul țării.
Autoritățile pentru protecție civilă au recomandat populației să evite călătoriile care nu sunt absolut necesare și să se pregătească pentru condiții severe de iarnă. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze doar drumurile principale și să aibă vehiculele echipate pentru sezonul rece.
Serbia, lovită de un val de nisori și o scădere severă a temperaturilor
Semnele instalării iernii se văd deja în întreaga regiune. În vestul Serbiei, un val puternic de ninsoare a lovit în cursul nopții zonele montane și urbane, după ce ploile și scăderea bruscă a temperaturilor s-au transformat în lapoviță și ninsoare, anunță publicația locală Bliț.
Șoferii au fost avertizați să circule cu maximă prudență și să nu pornească la drum fără echipare de iarnă, în special în zonele de trecătoare montană. Deși principalele artere rutiere au rămas deschise, autoritățile sârbe au introdus restricții pentru camioane pe anumite drumuri afectate de condițiile meteorologice severe. În unele localități montane, stratul de zăpadă a ajuns deja la 15 centimetri, iar meteorologii avertizează că ninsorile pot continua și în următoarele ore.
Grecia se confruntă cu risc major de inundații
În paralel, Grecia a emis alerte de nivel maxim pentru precipitații și inundații, după ce meteorologii au avertizat asupra unor cantități excepționale de apă ce pot cădea într-un interval scurt de timp.
Autoritățile elene monitorizează cu atenție evoluția ciclonului mediteranean și a fronturilor atmosferice care pot provoca viituri, alunecări de teren și probleme majore în infrastructura de transport. De altfel, Ministerul român al Afecerilor externe a emis și o avertizare de călătorie pentru Grecia.
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Aerul siberian aduce ger și temperaturi mult sub normal
Meteorologii explică faptul că valul de frig care coboară din Siberia prin Ucraina va continua să se extindă spre sud în următoarele zile. Acest proces va genera unele dintre cele mai puternice abateri negative de temperatură din Europa, cu valori semnificativ mai scăzute decât media perioadei în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Grecia și alte state din sud-estul continentului.
Specialiștii avertizează că episodul de vreme severă nu va fi unul de scurtă durată, iar efectele sale s-ar putea resimți pe parcursul întregii săptămâni viitoare, prin ninsori, viscol, îngheț și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru finalul lunii noiembrie.
Ventusky este o platformă meteorologică interactivă, creată în Cehia, care afișează în timp real și în prognoză evoluția fenomenelor meteo la nivel global. Site-ul și aplicația combină date provenite de la mai multe modele meteorologice și le prezintă sub forma unor hărți animate ușor de urmărit.