Publicat 29 nov. 2026, 10:08 Actualizat 29 nov. 2026, 10:09 Sursă Realitatea.Net, radio constanta

Incident grav în zona litoralului românesc, pe fondul furtunii care afectează navigația în Marea Neagră. O navă cargo, avariată în urma unui atac cu dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, a eșuat în zona Vadu. Este vorba despre „Mariam M”, care a ajuns în derivă după ruperea ancorei, iar mai multe încercări de eliberare a navei n-au avut succes. Intervenția autorităților este îngreunată de condițiile meteorologice severe, cu valuri care depășesc 5 metri înălțime și rafale de vânt ce ating 70 km/h.

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