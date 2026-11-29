Incident grav în zona litoralului românesc, pe fondul furtunii care afectează navigația în Marea Neagră. O navă cargo, avariată în urma unui atac cu dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, a eșuat în zona Vadu. Este vorba despre „Mariam M”, care a ajuns în derivă după ruperea ancorei, iar mai multe încercări de eliberare a navei n-au avut succes. Intervenția autorităților este îngreunată de condițiile meteorologice severe, cu valuri care depășesc 5 metri înălțime și rafale de vânt ce ating 70 km/h.
Furtuna de pe Marea Neagră a atins duminică, 29 noiembrie, intensitatea de gradul 7–8 pe scara Beaufort, corespunzătoare unui vânt puternic și unei furtuni moderate. În larg, valurile ating și chiar depășesc 5 metri înălțime, în timp ce rafalele de vânt ajung la aproximativ 70 km/h.
În aceste condiții, manevrele pentru eliberarea navei „Mariam M” s-au dovedit dificile. Au fost încercate mai multe variante de intervenție, însă niciuna nu a avut succes până în prezent.
Nava „Mariam M” a fost lovită de o dronă în Ucraina
Potrivit informațiilor disponibile, nava cargo a fost avariată în luna septembrie, în urma unui atac cu dronă produs în apele teritoriale ale Ucrainei. După incident, aceasta a rămas ancorată în zona ucraineană până la data de 14 noiembrie.
În acea zi, ancora s-a rupt, iar nava a intrat în derivă, ajungând ulterior să eșueze în zona Vadu, pe litoralul românesc. De atunci, au fost încercate mai multe manevre pentru repunerea navei în plutire, însă condițiile dificile de pe mare complică operațiunile.
Situația rămâne sub atenția autorităților, în condițiile în care furtuna continuă să afecteze navigația în zona de coastă a Mării Negre, potrivit Radio Constanța. Tot din cauza furtunii de pe Marea Neagră, un tanc petroleir a eșuat pe stânci și în zona litoralului bulgăresc. Nava era avariată în urma unui atac cu drone marine ucrainene.