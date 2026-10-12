Frigul cuprinde România! Temperaturile scad spre 13 grade, iar ploile continuă. Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 13:30

Vremea se răcește în România, iar următoarele două săptămâni aduc temperaturi tot mai scăzute și ploi în multe zone ale țării. Potrivit prognozei publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în unele regiuni, temperaturile maxime vor coborî spre 13-14 grade Celsius, iar nopțile vor deveni tot mai reci. La munte, temperaturile vor ajunge chiar și sub zero grade. Ploile vor continua să apară în majoritatea regiunilor, iar în anumite zone sunt așteptate și cantități mai mari de apă.

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