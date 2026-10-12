Frigul cuprinde România! Temperaturile scad spre 13 grade, iar ploile continuă. Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni
Vremea România
Vremea se răcește în România, iar următoarele două săptămâni aduc temperaturi tot mai scăzute și ploi în multe zone ale țării. Potrivit prognozei publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în unele regiuni, temperaturile maxime vor coborî spre 13-14 grade Celsius, iar nopțile vor deveni tot mai reci. La munte, temperaturile vor ajunge chiar și sub zero grade. Ploile vor continua să apară în majoritatea regiunilor, iar în anumite zone sunt așteptate și cantități mai mari de apă.
Meteorologii au prezentat estimările pentru perioada 12-25 octombrie, iar prognoza arată că răcirea vremii se va simți mai ales în primele zile. Ulterior, temperaturile vor avea mici variații, fără schimbări importante în cea mai mare parte a țării. În același timp, ploile vor continua să apară în mai multe regiuni, iar probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată până aproape de sfârșitul lunii octombrie.
Vremea se răcește în Banat și Crișana. Când se întorc ploile
În Banat, temperaturile vor începe să scadă încă din primele zile ale intervalului. Dacă la început maximele vor fi în jurul a 19 grade, acestea vor coborî treptat spre 16-17 grade. Răcirea se va simți și noaptea, când temperaturile vor scădea de la aproximativ 9 grade la 4-5 grade. După această perioadă, vremea nu se va mai schimba foarte mult, iar maximele se vor menține în jurul a 17 grade, cu minime de 5-6 grade.
În prima săptămână, ploile vor apărea doar pentru perioade scurte și vor fi, în general, slabe. Nici zonele afectate nu vor fi foarte întinse. Situația se va schimba însă în a doua parte a intervalului, când meteorologii estimează că probabilitatea de ploaie va crește, iar precipitațiile vor putea cuprinde mai multe localități.
O evoluție asemănătoare este așteptată și în Crișana. Aici, temperaturile maxime vor scădea de la 18 grade spre 16 grade, iar noaptea vor fi în jur de 4-5 grade, față de 8 grade la începutul perioadei. Ulterior, valorile se vor menține apropiate de aceste niveluri, cu o ușoară tendință de încălzire în jurul datei de 22 octombrie.
În ceea ce privește ploile, prima săptămână va aduce doar episoade scurte, în zone restrânse. Din a doua săptămână, șansele de precipitații vor crește și în Crișana.
Temperaturi de numai 13 grade în Transilvania și Moldova. Nopțile vor fi tot mai reci
În Transilvania, vremea se va răci destul de mult în primele zile. Temperaturile maxime, care la început vor fi în jurul a 16 grade, vor coborî spre 13 grade. Diferența va fi și mai mare pe timpul nopții, când valorile vor scădea de la 10-11 grade până la aproximativ 2 grade. După această răcire, temperaturile vor crește ușor, dar vor rămâne scăzute pentru întreaga perioadă analizată.
Până pe 25 octombrie, în Transilvania sunt așteptate maxime în jurul a 14 grade și minime cuprinse între 3 și 5 grade. Ploile vor fi posibile aproape în fiecare parte a intervalului, iar în unele zone se pot strânge cantități mai mari de apă. Și în Maramureș, temperaturile vor coborî în primele zile. Maximele vor scădea de la 17 grade spre 14-15 grade, în timp ce minimele vor ajunge de la 8-9 grade la numai 3 grade. În restul perioadei, vremea va rămâne relativ constantă, cu aproximativ 14 grade în timpul zilei și 4-5 grade noaptea. Meteorologii anunță o probabilitate ridicată de ploaie aproape pe tot parcursul celor două săptămâni, iar cantități mai mari de apă sunt posibile mai ales în a doua săptămână.
În Moldova, temperaturile maxime vor scădea de la 15 grade spre 13 grade, iar cele minime vor coborî de la 11 grade până la 4-5 grade. Ulterior, vremea se va menține apropiată de aceste valori, cu aproximativ 14 grade ziua și între 5 și 7 grade noaptea. Ploile vor continua să apară în aproape tot intervalul, iar cantități mai însemnate de apă sunt posibile mai ales la începutul și spre sfârșitul primei săptămâni.
Răcire puternică în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Ploile continuă
Una dintre cele mai mari scăderi de temperatură este așteptată în Dobrogea. Aici, maximele vor coborî de la aproximativ 22 de grade până la numai 13 grade în primele zile ale intervalului. Și nopțile vor deveni mai reci, cu temperaturi care vor scădea de la 15 grade la 8-9 grade. După acest episod, vremea se va încălzi ușor, iar maximele vor ajunge în jurul a 16 grade, în timp ce minimele vor rămâne la 8-9 grade.
Ploile vor fi posibile aproape pe tot parcursul celor două săptămâni, însă cantitățile mai mari de apă sunt așteptate în prima săptămână. În Muntenia, vremea se va răci treptat, iar temperaturile maxime vor scădea de la 17 grade spre 14-15 grade. Nopțile vor deveni și ele mai reci, cu minime care vor coborî de la 13 grade la aproximativ 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, temperaturile se vor menține în jurul a 16 grade în timpul zilei și 6 grade noaptea.
Ploile vor continua să apară în Muntenia pe aproape tot parcursul perioadei analizate. Meteorologii estimează că, în unele zone, cantitățile de apă ar putea fi mai mari, în special la începutul primei săptămâni.
Și în Oltenia se va simți răcirea vremii. Temperaturile maxime vor coborî de la 17-18 grade spre 14 grade, în timp ce minimele vor scădea de la aproximativ 12 grade la 5-6 grade. După această perioadă, vremea va avea mici variații, iar maximele vor fi cuprinse, în general, între 16 și 18 grade. Nopțile vor rămâne reci, cu valori în jurul a 6 grade. În ceea ce privește ploile, probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată aproape în întregul interval. Cantități mai mari de apă sunt posibile în special la începutul și spre sfârșitul celor două săptămâni.
La munte, temperaturile scad sub zero grade. Precipitațiile vor continua
La munte, răcirea vremii va fi și mai puternică. În primele zile, temperaturile maxime vor coborî de la aproximativ 9 grade spre 5 grade, iar cele minime vor scădea de la 5 grade până la minus un grad Celsius. Astfel, nopțile vor deveni tot mai reci, iar în unele zone temperaturile vor trece sub pragul înghețului. După această răcire, valorile vor crește ușor, dar vremea va rămâne rece până la sfârșitul intervalului. Meteorologii estimează temperaturi maxime cuprinse între 6 și 8 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de zero grade.
Precipitațiile vor continua să apară în zonele montane aproape pe tot parcursul celor două săptămâni, iar în anumite locuri sunt posibile și cantități mai mari de apă, potrivit estimărilor ANM.
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