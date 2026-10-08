Satul din Sardinia unde femeile trăiesc până la 100 de ani. Poate deveni o nouă „zonă albastră”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 09:03

Secretul longevității ar putea avea o nouă explicație într-un mic sat de munte din Sardinia. Bolotana, localitate din zona Marghine, în centrul insulei italiene, prezintă un profil neobișnuit de supraviețuire la vârste înaintate, în special în rândul femeilor, potrivit unui studiu publicat în revista științifică Frontiers in Aging.

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