Satul din Sardinia unde femeile trăiesc până la 100 de ani. Poate deveni o nouă „zonă albastră”
Bătrână/ Profimedia
Secretul longevității ar putea avea o nouă explicație într-un mic sat de munte din Sardinia. Bolotana, localitate din zona Marghine, în centrul insulei italiene, prezintă un profil neobișnuit de supraviețuire la vârste înaintate, în special în rândul femeilor, potrivit unui studiu publicat în revista științifică Frontiers in Aging.
Cercetătorii de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham au analizat date demografice și registre civile și parohiale și au concluzionat că Bolotana poate fi considerată un candidat redutabil pentru statutul de „zonă albastră” a longevității.
Autorii studiului intitulat „A new blue zone? exceptional late-life survival in Bolotana, Sardinia”, publicat în revista științifică Frontiers in Aging pe 5 octombrie, subliniază însă că sunt necesare perioade mai lungi de observație și validări demografice suplimentare înainte ca localitatea să poată fi clasificată drept zonă albastră consacrată.
13,8% dintre femeile de 70 de ani ajung la 100 de ani
Rezultatele studiului pentru perioada 2021–2025 arată că aproape 14% dintre femeile din Bolotana care ajung la vârsta de 70 de ani supraviețuiesc până la 100 de ani. Procentul este mult peste valorile contemporane înregistrate în provincia Nuoro, în Sardinia și la nivelul Italiei. Potrivit studiului, Bolotana se află, în rândul femeilor, pe locul al doilea între reperele internaționale analizate, după Hong Kong.
Și speranța de viață rămasă la vârsta de 70 de ani este ridicată. În perioada analizată, aceasta a fost estimată la 20,85 ani pentru femeile din Bolotana, față de 18,61 ani în provincia Nuoro, 18,40 ani în Sardinia și 18,06 ani în Italia.
19 centenari în cinci ani, într-o localitate cu 2.266 de locuitori
Localitatea este situată la aproximativ 110 kilometri de zona albastră originară din Sardinia, recunoscută pentru concentrația neobișnuit de mare de persoane care ating vârste înaintate.
În perioada 2021-2025, populația medie a localității a fost de 2.266 de persoane. Cercetătorii au înregistrat, în această perioadă, 19 persoane care au ajuns la vârsta de 100 de ani - cinci bărbați și 14 femei - dintre care șase erau încă în viață la finalul perioadei analizate.
Studiul a analizat și persoanele născute în Bolotana între 1900 și 1925. Dintre acestea, 38 au fost documentate ca ajungând la vârsta de 100 de ani, ceea ce oferă o perspectivă istorică suplimentară asupra longevității din localitate.
Sardinia, cunoscută de peste două decenii pentru longevitate
Sardinia este una dintre regiunile asociate de mult timp cu fenomenul „zonelor albastre”. În 1999, un grup de localități din zonele montane centrale și estice ale insulei a fost identificat drept una dintre regiunile cu o concentrație neobișnuit de mare de centenari.
Celelalte zone albastre tradiționale analizate în literatura de specialitate sunt Okinawa, în Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, insula Ikaria din Grecia și Loma Linda din California.
Noul studiu indică însă un profil diferit în Bolotana. Dacă longevitatea din zona albastră sardă identificată inițial s-a remarcat inclusiv prin supraviețuirea neobișnuit de ridicată a bărbaților, în Bolotana avantajul contemporan este mai pronunțat în rândul femeilor.
Ce spun cercetătorii despre longevitatea femeilor de aici
Giovanni Mario Pes, cercetător principal al studiului și unul dintre cercetătorii asociați cu dezvoltarea conceptului de „zonă albastră”, subliniază caracterul neobișnuit al rezultatelor.
„Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale (din Sardinia)”, a declarat Giovanni Mario Pes pentru The Guardian. Potrivit cercetătorului, Bolotana prezintă caracteristici similare cu zona albastră originară, însă se diferențiază prin faptul că longevitatea este predominant feminină.
Cercetătorii nu afirmă că au identificat o singură cauză responsabilă pentru longevitatea locuitorilor din Bolotana. Studiul este unul demografic și urmărește în principal supraviețuirea la vârste înaintate.
Autorii atrag atenția că avantajul observat variază în funcție de perioada analizată. O analiză realizată pentru intervalul 2015–2019 a indicat un profil de supraviețuire mai puțin favorabil decât cel observat în perioada 2021–2025. Din acest motiv, cercetătorii consideră necesare observații pe termen mai lung și noi validări demografice. Prin urmare, Bolotana este considerată în prezent un posibil nou punct de referință pentru studiul longevității, cu o caracteristică aparte: supraviețuirea excepțională la vârste înaintate este deosebit de pronunțată în rândul femeilor.
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