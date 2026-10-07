Părinții folosesc inteligența artificială pentru pozele copiilor. La ce riscuri îi expun fără să își dea seama

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 11:31

Tot mai mulți părinți renunță la fotografiile școlare realizate de profesioniști și folosesc inteligența artificială pentru a crea acasă imagini asemănătoare. Metoda îi ajută să economisească bani, însă vine și cu o problemă mai puțin vizibilă: fotografiile copiilor sunt încărcate în programe de inteligență artificială, iar acest lucru poate ridica riscuri legate de confidențialitate.

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