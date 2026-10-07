Părinții folosesc inteligența artificială pentru pozele copiilor. La ce riscuri îi expun fără să își dea seama

Tot mai mulți părinți renunță la fotografiile școlare realizate de profesioniști și folosesc inteligența artificială pentru a crea acasă imagini asemănătoare. Metoda îi ajută să economisească bani, însă vine și cu o problemă mai puțin vizibilă: fotografiile copiilor sunt încărcate în programe de inteligență artificială, iar acest lucru poate ridica riscuri legate de confidențialitate.
Fenomenul se răspândește odată cu apariția tot mai multor instrumente care pot genera sau modifica rapid fotografii. Părinții fac o imagine simplă a copilului cu telefonul, apoi îi cer programului să o transforme într-o fotografie școlară, fără să mai cumpere pachetele oferite de fotografii profesioniști.
Părinții economisesc bani cu ajutorul inteligenței artificiale
Efectele se văd deja în încasările fotografilor care lucrează la evenimentele și ședințele foto organizate în școli. O analiză realizată în Statele Unite a urmărit mai multe postări ale părinților care povestesc pe rețelele sociale cât au economisit folosind inteligența artificială în locul fotografiilor clasice.
În România, o fotografie școlară poate costa zeci de lei, în funcție de dimensiune și de pachetul ales, inclusiv în variante cu magnet. În Statele Unite, pachetele foto ajung între 25 și 60 de dolari pentru fiecare copil, motiv pentru care tot mai mulți părinți caută alternative mai ieftine.
Un clip publicat pe TikTok de influencerița Carlie Bond arată cât de simplu poate fi procesul. Părinții își fotografiază mai întâi copiii în fața unui perete, apoi încarcă imaginea în ChatGPT și cer ca aspectul copilului să rămână neschimbat, dar poza să fie transformată într-una asemănătoare celor realizate la școală, conform Futurism.
Programul adaugă apoi un fundal asemănător celor folosite în mod obișnuit pentru fotografiile școlare. Metoda a atras rapid atenția altor părinți, iar un utilizator de TikTok a reacționat simplu la rezultat: „ChatGPT câștigă detașat”.
Unii părinți folosesc IA și pentru a elimina marcajele fotografiilor
Analiza a identificat și situații în care părinții ar fi folosit inteligența artificială pentru a elimina marcajele aplicate pe copiile digitale demonstrative ale unor fotografii. Pentru folosirea versiunii originale, fără aceste însemne, părinții ar fi trebuit în mod normal să plătească.
Dincolo de economia făcută, ambele metode presupun însă încărcarea fotografiei unui copil într-un sistem de inteligență artificială. Aici apare partea mai puțin discutată a fenomenului, pentru că părinții oferă unei platforme digitale imagini în care apar minorii lor pentru a obține o fotografie mai ieftină.
Problema confidențialității imaginilor încărcate în astfel de sisteme a atras deja atenția și în alte situații. Recent, imagini trimise în ChatGPT au ajuns pe site-uri externe, după ce au fost folosite într-un mediu de cercetare, ceea ce a readus în discuție modul în care sunt gestionate datele încărcate de utilizatori.
La ce îi expun părinții pe copii atunci când le încarcă fotografiile
Riscul apare în momentul în care o fotografie personală este trimisă unui astfel de program, pentru că utilizatorii nu sunt întotdeauna atenți la modul în care platforma respectivă poate folosi datele încărcate. În cazul copiilor, problema devine cu atât mai sensibilă, deoarece este vorba despre imagini ale unor minori.
Materialul citat atrage atenția că utilizatorii ar trebui să verifice atent condițiile fiecărei platforme înainte de a încărca fotografii personale. Setările privind utilizarea datelor, păstrarea imaginilor și folosirea lor pentru îmbunătățirea modelelor pot diferi de la un serviciu la altul.
Astfel, economia făcută prin înlocuirea unei fotografii școlare clasice cu una generată de inteligența artificială vine și cu o întrebare importantă pentru părinți. Dincolo de cei câțiva zeci de lei economisiți, aceștia trebuie să știe unde ajunge fotografia copilului și ce se poate întâmpla cu ea după ce a fost încărcată într-un astfel de program.