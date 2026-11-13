Publicat 13 nov. 2026, 14:18 Actualizat 23 nov. 2026, 14:19

Lumea tehnologiei se mișcă într-un ritm care lasă puțini consumatori cu răgazul să înțeleagă cu adevărat ce cumpără. Fiecare lansare vine însoțită de promisiuni despre revoluții, schimbări de paradigmă și experiențe redefinite - iar după câteva luni, entuziasmul se risipește în fața realității unui produs care, uneori, chiar livrează ce a promis. MacBook Neo se încadrează în această categorie rară a dispozitivelor care reușesc să susțină așteptările ridicate nu prin marketing, ci prin utilizare zilnică.

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