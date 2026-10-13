Caz șocant în Germania: o adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual de un robot, la comanda proprietarului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 17:09

Un incident neobișnuit, investigat de poliția germană, a avut loc în orașul Köln, unde o adolescentă de 16 ani ar fi fost atinsă în mod indecent de un robot umanoid. Potrivit informațiilor din presa italiană, dispozitivul ar fi acționat la indicațiile proprietarului său, un alt adolescent. Cei doi tineri ar fi filmat momentul și l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale.

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