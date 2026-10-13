Caz șocant în Germania: o adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual de un robot, la comanda proprietarului

Un incident neobișnuit, investigat de poliția germană, a avut loc în orașul Köln, unde o adolescentă de 16 ani ar fi fost atinsă în mod indecent de un robot umanoid. Potrivit informațiilor din presa italiană, dispozitivul ar fi acționat la indicațiile proprietarului său, un alt adolescent. Cei doi tineri ar fi filmat momentul și l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale.
Adolescenta ar fi fost atinsă de robot în fața unui restaurant
Incidentul s-ar fi petrecut sâmbătă seara, în fața unui restaurant de tip fast-food din Köln. Tânăra de 16 ani se afla alături de două prietene, de aceeași vârstă, când un robot de aproximativ 1,20 metri înălțime s-ar fi apropiat din spate.
Potrivit relatărilor publicate de La Repubblica, robotul, descris ca având culorile roșu și auriu, ar fi atins-o pe adolescentă în zona feselor și ar fi făcut mișcări cu tentă sexuală.
Fata ar fi fost luată prin surprindere de comportamentul dispozitivului, iar circumstanțele în care s-a produs incidentul au atras atenția autorităților.
Proprietarul robotului ar fi fost un adolescent de 16 ani
Conform informațiilor apărute în presa străină, proprietarul robotului este un tânăr de 16 ani din Wegberg, localitate din Germania. Acesta ar fi fost însoțit de un tânăr în vârstă de 19 ani.
Cei doi ar fi filmat scena în care robotul se apropie de adolescentă și ar fi transmis imaginile în direct pe platformele de socializare.
Poliția investighează împrejurările în care a fost pus în mișcare dispozitivul și rolul pe care l-ar fi avut proprietarul acestuia în producerea incidentului.
Poliția i-a oprit pe cei doi tineri și a confiscat robotul
După ce autoritățile au fost alertate, agenții de poliție au intervenit în zonă și i-au identificat pe cei doi tineri în apropierea restaurantului.
În apropiere se afla și autoturismul în care aceștia ar fi ascuns robotul. Dispozitivul a fost găsit în portbagaj și ridicat de polițiști pentru verificări.
Anchetatorii au confiscat, de asemenea, telefoanele mobile ale celor doi, care ar putea conține înregistrări relevante pentru stabilirea exactă a celor întâmplate.
Ancheta vizează o posibilă hărțuire sexuală
Autoritățile germane au deschis o anchetă împotriva proprietarului robotului, sub suspiciunea de hărțuire sexuală, potrivit informațiilor relatate de presa străină.
Investigația urmează să stabilească modul în care a fost controlat robotul, dacă acțiunile acestuia au fost comandate intenționat și ce s-a întâmplat înainte și după incident.
Până la clarificarea tuturor împrejurărilor, acuzațiile trebuie tratate ca suspiciuni, iar răspunderea persoanelor implicate urmează să fie stabilită de autorități.