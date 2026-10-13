Tânăr de 21 de ani, prins la Nădlac cu peste 7 kilograme de canabis adus din Spania

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Arad, după ce a fost prins în flagrant, la intrarea în România, cu peste 7 kilograme de canabis, droguri destinate comercializării. Acesta călătorea ca pasager într-un autocar pe ruta Spania-România. Potrivit unui comunicat publicat marți, pe site-ul DIICOT, tânărul este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.
Incidentul a avut loc în seara zilei de 12 octombrie, când tânărul a fost prins în flagrant, la intrarea în țară, în timp ce deținea și transporta cantitatea de peste 7 kilograme de canabis, destinată comercializării.
DIICOT cere arestarea preventivă pentru 30 de zile
În urma acțiunii, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea tânărului. Marți, aceștia au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Sectorul Poliției de Frontieră Nădlac, precum și al polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Arad.
DIICOT precizează că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.