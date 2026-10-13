Tânăr de 21 de ani, prins la Nădlac cu peste 7 kilograme de canabis adus din Spania

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 16:30

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Arad, după ce a fost prins în flagrant, la intrarea în România, cu peste 7 kilograme de canabis, droguri destinate comercializării. Acesta călătorea ca pasager într-un autocar pe ruta Spania-România. Potrivit unui comunicat publicat marți, pe site-ul DIICOT, tânărul este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

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