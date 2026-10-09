Instagram pregătește o funcție care te poate scăpa de like-urile accidentale la postări vechi. Cine ar putea avea acces la noua opțiune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 16:19

Instagram explorează dezvoltarea unei funcții care le-ar permite utilizatorilor să navigheze pe profilurile altor persoane fără riscul de a aprecia din greșeală o postare mai veche. Denumit „Read-Only Mode”, modul ar putea dezactiva mai multe interacțiuni de pe platformă, însă compania precizează că, deocamdată, este vorba doar despre o explorare internă.

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