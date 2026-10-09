Instagram pregătește o funcție care te poate scăpa de like-urile accidentale la postări vechi. Cine ar putea avea acces la noua opțiune

Instagram explorează dezvoltarea unei funcții care le-ar permite utilizatorilor să navigheze pe profilurile altor persoane fără riscul de a aprecia din greșeală o postare mai veche. Denumit „Read-Only Mode”, modul ar putea dezactiva mai multe interacțiuni de pe platformă, însă compania precizează că, deocamdată, este vorba doar despre o explorare internă.
Cum ar putea funcționa noul mod „Read-Only” de pe Instagram
O nouă funcție aflată în analiză la Instagram ar putea schimba modul în care utilizatorii consultă profilurile altor persoane. Opțiunea, cunoscută sub numele de „Read-Only Mode”, ar permite navigarea pe platformă fără posibilitatea de a interacționa cu postările și conturile vizitate.
Informațiile despre această funcționalitate au fost făcute publice de Alessandro Paluzzi, cunoscut pentru dezvăluirea unor opțiuni aflate în dezvoltare la diverse platforme online. Acesta a publicat pe rețeaua X capturi de ecran care arată cum ar putea arăta noul mod.
Potrivit imaginilor prezentate, utilizatorii care activează opțiunea nu ar mai putea să aprecieze sau să comenteze postări, să trimită mesaje, să urmărească alte conturi ori să vizualizeze Stories.
Scopul posibil al funcției ar fi acela de a permite explorarea profilurilor fără interacțiuni accidentale. Astfel, cineva ar putea verifica postările mai vechi ale unei persoane fără să riște să apese din greșeală butonul de like.
Funcția ar putea fi disponibilă doar pentru abonații Instagram Plus
Potrivit informațiilor publicate de Engadget, noua opțiune ar putea fi rezervată utilizatorilor care au un abonament Instagram Plus.
Meta a introdus un model de abonament plătit care oferă acces la funcții suplimentare pe platformele sale, inclusiv Instagram. Printre opțiunile asociate serviciului se numără instrumente de personalizare și funcții suplimentare pentru administrarea și analizarea interacțiunilor cu publicul.
Printre facilitățile menționate se află posibilitatea de a afla de câte ori au fost revăzute Stories, de a prelungi vizibilitatea acestora și de a personaliza anumite elemente ale profilului sau ale aplicației.
Deocamdată, însă, nu există o confirmare că modul „Read-Only” va deveni parte a abonamentului sau că va fi pus la dispoziția utilizatorilor.
Ce spune Instagram despre noua funcție
Deși capturile de ecran au atras atenția asupra posibilei schimbări, reprezentanții Instagram au precizat că funcția nu se află în etapa testării publice.
Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Engadget că modul „Read-Only” reprezintă „doar o explorare internă” și că nu este testat în exterior.
Acest lucru înseamnă că dezvoltarea opțiunii nu garantează lansarea ei. Platformele de socializare analizează frecvent idei și prototipuri care nu ajung ulterior în versiunile disponibile publicului.
Prin urmare, nu există deocamdată informații confirmate privind data lansării, disponibilitatea în diferite țări sau condițiile exacte în care funcția ar putea fi utilizată.
Ce riscuri ar putea apărea dacă opțiunea va fi lansată
Un mod care limitează interacțiunile ar putea fi util persoanelor care vor să consulte discret profilurile publice, fără să lase urme prin aprecieri sau comentarii accidentale.
Totuși, o asemenea funcție ar putea ridica și întrebări legate de siguranța utilizatorilor. Dacă ar fi folosită în scopuri abuzive, posibilitatea de a naviga fără a interacționa ar putea complica identificarea unor comportamente nedorite sau repetate.
Aceste riscuri rămân, în acest moment, ipotetice, întrucât funcția nu este disponibilă publicului. Eventuala lansare ar presupune clarificarea modului în care opțiunea funcționează și a limitelor sale.
Până când Instagram va anunța oficial o decizie, „Read-Only Mode” rămâne o funcționalitate aflată în explorare internă, fără garanția că va ajunge în aplicație.