Ce este sindromul Kessler, fenomenul care poate lăsa omenirea fără GPS, prognoze meteo prin aplicații și chiar posibilitatea plăților bancare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 oct. 2026, 11:05

O amenințare puțin cunoscută publicului larg, dar cu efecte potențial devastatoare, ar putea afecta în următoarele decenii servicii de care depind miliarde de oameni zilnic. Sistemele GPS, prognozele meteo, comunicațiile globale și chiar o parte din infrastructura plăților electronice ar putea deveni vulnerabile din cauza unui fenomen numit Sindromul Kessler, care ar putea începe să se manifeste încă din jurul anului 2040, potrivit unui nou studiu, consultat de publicația Sciene & Vie.

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