ChatGPT, noul psiholog al oamenilor? Pericolul ascuns al terapiei cu inteligența artificială. Ce riscă cei care îi cer ajutorul

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 oct. 2026, 12:05

Tot mai mulți oameni apelează la ChatGPT și la alte aplicații bazate pe inteligență artificială atunci când trec prin perioade dificile. Fie că se confruntă cu anxietate, singurătate sau probleme personale, utilizatorii găsesc în aceste platforme un interlocutor disponibil la orice oră, care pare să îi asculte și să îi înțeleagă. Specialiștii atrag însă atenția că un chatbot nu poate înlocui un psiholog, iar răspunsurile oferite de inteligența artificială pot deveni periculoase pentru persoanele vulnerabile.

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