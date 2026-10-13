Actorul Toma Cuzin, „Firicel” din Las Fierbinți, reținut. Ar fi condus cu permisul suspendat și sub influența substanțelor interzise - SURSE

Actorul Toma Cuzin, cunoscut publicului larg pentru rolul „Firicel” din serialul Las Fierbinți, a fost reținut după un accident rutier produs în județul Teleorman, potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea Plus. Incidentul a avut loc luni seară, în comuna Peretu.
Conform informațiilor transmise de autorități, un bărbat în vârstă de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din față și a intrat în coliziune cu acesta. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, potrivit polițiștilor de la Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede.
Actorul ar fi condus fără permis și a ieșit pozitiv la DrugTest
Verificările efectuate în bazele de date au arătat că șoferul figura cu dreptul de a conduce suspendat. În plus, deși testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, aparatul DrugTest a semnalat prezența unor substanțe interzise, motiv pentru care bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.
Potrivit procedurilor legale, rezultatul DrugTest reprezintă doar un test preliminar, iar consumul de substanțe interzise poate fi confirmat sau infirmat exclusiv prin analizele toxicologice de laborator.
În baza probelor administrate, anchetatorii au dispus măsura reținerii persoanei implicate.
Cuzin nu este la primul incident de acest fel și are o condamnare cu amânare
Toma Cuzin este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de televiziune, devenind celebru pentru interpretarea personajului „Firicel” din serialul de succes Las Fierbinți.
Nu este prima dată când numele actorului apare într-un astfel de dosar. În 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost găsit vinovat pentru conducerea unui autoturism cu permisul suspendat și sub influența unor substanțe psihoactive.
De asemenea, actorul ar mai fost cercetat și în 2018 în dosare legate de deținerea de droguri și conducerea după consumul unor substanțe interzise.