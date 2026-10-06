Cum să-ți transformi vacanța în cel mai bun birou: Secretul unei achiziții inteligente în sezonul noilor lansări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 11:30

În fiecare an, lumea tehnologiei așteaptă cu nerăbdare apariția noilor generații de smartphone-uri. Lansarea recentă a noului iPhone 18 ține prima pagină a știrilor, aducând în discuție funcții inedite și designuri proaspete. Însă, pentru cei care trăiesc după propriile reguli și îmbină munca de la distanță cu pasiunea pentru călătorii, acest moment din an înseamnă cu totul altceva: oportunitatea perfectă pentru a face o achiziție inteligentă.

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