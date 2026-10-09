Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Aproximativ 32.000 de credincioși s-au închinat la racla cu sfintele moaște. Alți 4.000 așteaptă la rând

Iașul este, în aceste zile, loc de rugăciune și speranță pentru zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Cel mai mare pelerinaj ortodox din România adună an de an oameni uniți de credință, recunoștință și dorința de a găsi alinare sufletească. De joi dimineață, aproximativ 32.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei, în timp ce alți 4.000 așteaptă la rând, potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
106 cazuri medicale, înregistrate în rândul pelerinilor
De la începutul pelerinajului și până în prezent, au fost înregistrate 106 cazuri medicale în rândul pelerinilor. Coordonatoarea UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că, în ultimele 24 de ore, echipele medicale au intervenit în cazul a 21 de persoane, dintre care opt au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe. Cinci dintre acestea prezentau afecțiuni cardiovasculare.
Potrivit Grupării Mobile de Jandarmi din Bacău, în perioada 8-15 octombrie, aproximativ 300.000 de credincioși din țară și din străinătate sunt așteptați să participe la pelerinajul organizat la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și nădejdea a milioane de români
Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în localitatea Epivata, în apropiere de Constantinopol, într-o familie creștină. Încă din copilărie, a fost atrasă de învățăturile Bisericii, iar potrivit tradiției, și-a dedicat viața rugăciunii, postului și ajutorării celor sărmani. După moartea părinților, a renunțat la bunurile materiale și a ales să ducă o viață de nevoință, petrecând o perioadă în Țara Sfântă.
După trecerea la cele veșnice, moaștele sale au fost păstrate și cinstite în mai multe centre creștine, ajungând, în cele din urmă, la Iași, în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu. Domnitorul a primit moaștele în semn de recunoștință din partea Patriarhiei Ecumenice, după ce a sprijinit financiar comunitatea creștină din Constantinopol. Acestea au fost așezate inițial la Mănăstirea ”Sfinții Trei Ierarhi”, iar din anul 1889 se află la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Prezența moaștelor la Iași a consolidat, de-a lungul secolelor, legătura dintre sfântă și credincioșii din Moldova. Cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva este cinstită pentru viața sa de smerenie și milostenie, dar și pentru ajutorul pe care credincioșii mărturisesc că l-au primit în urma rugăciunilor. În vremuri de încercare, oamenii s-au adunat în jurul raclei sale, căutând alinare, sănătate și puterea de a trece peste greutăți.
În fiecare an, pe 14 octombrie, când Biserica Ortodoxă o prăznuiește, Iașul devine unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România. Sute de mii de credincioși din țară și din străinătate vin să se închine la sfintele moaște, mulți dintre ei așteptând ore întregi pentru câteva clipe de rugăciune. Pentru pelerini, această întâlnire reprezintă mai mult decât o tradiție religioasă: este un moment de recunoștință, speranță și apropiere sufletească de cea pe care o consideră mijlocitoare și ocrotitoare în fața încercărilor vieții.