Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Aproximativ 32.000 de credincioși s-au închinat la racla cu sfintele moaște. Alți 4.000 așteaptă la rând

Publicat 9 oct. 2026, 11:13 Actualizat 9 oct. 2026, 11:23

Iașul este, în aceste zile, loc de rugăciune și speranță pentru zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Cel mai mare pelerinaj ortodox din România adună an de an oameni uniți de credință, recunoștință și dorința de a găsi alinare sufletească. De joi dimineață, aproximativ 32.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei, în timp ce alți 4.000 așteaptă la rând, potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

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