O femeie din Alba a scăpat de amendă după ce a înjurat polițiștii. Motivul invocat de instanță

O femeie din județul Alba a reușit să scape de o amendă contravențională după ce a contestat în instanță sancțiunea primită în urma unui incident petrecut pe stradă.

Decizia magistraților a fost luată după ce s-a constatat că procesul-verbal întocmit de polițiști nu conținea suficiente detalii privind fapta pentru care aceasta fusese sancționată.

Inițial, femeia fusese amendată cu 500 de lei pentru că ar fi provocat un scandal și ar fi adresat injurii atât unor persoane aflate la fața locului, cât și polițiștilor chemați să aplaneze conflictul.

Intervenție a poliției la un conflict izbucnit în localitate

Incidentul s-a produs pe 28 mai 2025, în localitatea Crăciunelu de Jos, din județul Alba. Polițiștii au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit în zonă.

În timpul intervenției, una dintre persoanele prezente ar fi început să adreseze injurii agenților de poliție și celor implicați în altercație. În urma acestui comportament, oamenii legii au întocmit un proces-verbal și au aplicat o amendă în valoare de 500 de lei.

Femeia nu a fost de acord cu sancțiunea și a decis să o conteste în instanță, solicitând anularea acesteia.

Procesul-verbal, elementul care a schimbat decizia instanței

Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Blaj, care a analizat legalitatea sancțiunii aplicate. La data de 8 iunie 2026, instanța a decis anularea amenzii contravenționale.

Magistrații au constatat că documentul întocmit de polițiști prezenta deficiențe importante, în special în ceea ce privește descrierea faptei.

Deși în procesul-verbal se menționa că femeia a adresat injurii, nu erau precizate concret cuvintele sau expresiile folosite, element esențial pentru stabilirea naturii contravenției.

Lipsa detaliilor concrete a dus la anularea sancțiunii

În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat că simpla mențiune a unor injurii nu este suficientă pentru a susține o sancțiune contravențională, în absența unor detalii clare privind conținutul acestora.

Instanța a arătat că persoana sancționată a fost amendată „fără însă a indica efectiv care sunt cuvintele și expresiile pe care acesta le-a adresat, pentru a se putea aprecia dacă faptele au fost de natură să lezeze demnitatea și onoarea celor de față, să producă indignarea acestora ori să tulbure ordinea și liniștea publică”, se arată în documentul citat de Alba24.

Judecătorii au considerat că, în lipsa acestor precizări, nu poate fi verificată în mod obiectiv natura faptelor reținute în sarcina persoanei sancționate.

Decizia instanței a dus la anularea amenzii

În urma analizei, instanța a admis plângerea contravențională formulată de femeie și a dispus anularea amenzii de 500 de lei.

Hotărârea a fost fundamentată pe lipsa de claritate și detaliu din procesul-verbal, aspect considerat esențial pentru validitatea unei sancțiuni contravenționale.