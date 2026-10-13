O comandă online nu se încheie la checkout. Costurile care pot reduce marja comercianților

Scris de Catalina Anghel Publicat: 13 oct. 2026, 13:22

Finalizarea unei comenzi online marchează începutul unei noi etape pentru comerciant. Din acel moment, produsul trebuie pregătit, expediat și livrat, iar fiecare dintre aceste operațiuni poate influența rezultatul financiar al vânzării.

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